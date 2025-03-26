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反罷免！藍白聯手「惡罷退散」宣講 今晚台中南屯登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
首場「惡罷退散平安法會」直播宣講22日在國民黨台中市黨部登場，吸引民眾到場聆聽，擠爆會場。記者趙容萱／攝影
首場「惡罷退散平安法會」直播宣講22日在國民黨台中市黨部登場，吸引民眾到場聆聽，擠爆會場。記者趙容萱／攝影

藍白聯手發起「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，今晚7時30分將在國民黨台中市南屯區民眾服務社登場，力挺藍委廖偉翔，除了惡罷退散志工隊長、民眾黨蔡壁如、歷史哥李易修外，也邀廖偉翔、立委吳宗憲和時事評論員王淺秋開講。

蔡壁如說明，反惡罷台灣平安法會計畫在台中共舉行4場，國民黨市黨部會規畫4次共8場，接下來每周三、周六會持續開講，之後計畫在新竹、台北辦，讓老百姓知道民進黨實在是太可惡了。

首場「惡罷退散平安法會」直播宣講22日在國民黨台中市黨部舉辦，力挺廖偉翔，藍委羅智強、謝龍介到場宣講，吸引民眾到場聆聽，擠爆會場。

第二場今晚在國民黨台中市南屯區民眾服務社舉行，第三場3月29日（周六）下午3時30分至4時30分在西區忠誠里活動中心登場，第四場4月2日（周三）晚間7時30分至8時30分在南區大慶活動中心開講。

「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，今晚7時30分將在國民黨台中市南屯區民眾服務社登場。圖／惡罷退散志工隊提供
「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，今晚7時30分將在國民黨台中市南屯區民眾服務社登場。圖／惡罷退散志工隊提供
台中「惡罷退散平安法會」直播宣講場次與地點。圖／惡罷退散志工隊提供
台中「惡罷退散平安法會」直播宣講場次與地點。圖／惡罷退散志工隊提供

罷免

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