反罷免！藍白聯手「惡罷退散」宣講 今晚台中南屯登場

藍白聯手發起「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，今晚7時30分將在國民黨台中市南屯區民眾服務社登場，力挺藍委廖偉翔，除了惡罷退散志工隊長、民眾黨蔡壁如、歷史哥李易修外，也邀廖偉翔、立委吳宗憲和時事評論員王淺秋開講。

蔡壁如說明，反惡罷台灣平安法會計畫在台中共舉行4場，國民黨市黨部會規畫4次共8場，接下來每周三、周六會持續開講，之後計畫在新竹、台北辦，讓老百姓知道民進黨實在是太可惡了。

首場「惡罷退散平安法會」直播宣講22日在國民黨台中市黨部舉辦，力挺廖偉翔，藍委羅智強、謝龍介到場宣講，吸引民眾到場聆聽，擠爆會場。