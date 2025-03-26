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罷團控連署遭暴力衝突 羅明才：「惡罷」已嚴重影響人民生活

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨立委羅明才表示尊重人民權利，也強調暴力行為是不對的，並呼籲支持者理性思辨。也表示這反映出基層民眾對罷免行動感到厭惡，認為罷免行動已嚴重影響日常生活。本報資料照片
國民黨立委羅明才表示尊重人民權利，也強調暴力行為是不對的，並呼籲支持者理性思辨。也表示這反映出基層民眾對罷免行動感到厭惡，認為罷免行動已嚴重影響日常生活。本報資料照片

全台大罷免運動進入第二階段連署，各地罷免團體如火如荼展開行動，然而近期卻頻傳暴力事件。新北市立委羅明才的罷免團隊「拔羅波」聯合其他罷團，呼籲藍營立委應公開譴責暴力，確保民主程序順利進行。

「拔羅波」聯合其他罷免團體要求，國民黨立委王鴻薇、賴士葆、羅明才、林德福、張智倫等人應明確表態，呼籲支持者保持理性，並譴責任何不理性的暴力行為。他們強調，罷免權是民主機制的一環，不應因不同立場而遭受攻擊，並籲請警方嚴查相關案件，確保民眾行使權利的安全。

對此，羅明才回應，他尊重人民權利，也強調暴力行為是不對的，並呼籲支持者理性思辨。然而，他同時表示，這反映出基層民眾對罷免行動感到厭惡，認為罷免行動已嚴重影響日常生活，並批評罷免行動加劇社會對立，呼籲罷團自省。

至於二階連署進度，罷免羅明才團隊「拔羅波」也表示，目前距離達標門檻仍有相當差距，因此暫不公開具體連署數，以免影響士氣。他們目標是累積至少4萬份連署，希望爭取更多民眾支持。

罷免 羅明才

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