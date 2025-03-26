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花蓮查水表案民政處長被聲押 法界：非重罪、小題大作

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府民政處長明良臻涉嫌違反個資法，檢方向法院聲請羈押禁見。有法界人士認為，檢調這次動作比較大，違反個資法不至於出現這麼強力搜索。本報資料照片
花蓮縣政府民政處長明良臻涉嫌違反個資法，檢方向法院聲請羈押禁見。有法界人士認為，檢調這次動作比較大，違反個資法不至於出現這麼強力搜索。本報資料照片

花蓮地檢署調查2月初的「查水表」事件，昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等人，檢方以違反個資法偵辦，向法院聲請羈押禁見。有法界人士認為，檢調這次動作比較大，違反個資法不至於出現這麼強力搜索，檢調偵辦動作是否影響民眾罷免意願，或許有參雜政治因素。

檢方指出，明良臻疑似在引發查水表爭議後，刪除手機相關訊息，加上他擁有實質影響力，恐對公務員施壓與串證，檢方以明良臻有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，認有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見。

地方法界人士認為，個資法本刑5年以下不屬於重罪，涉案人遭搜索聲押，是否有違比例原則值得商榷；單就個資法來看，檢調發動搜索動作確實感覺較大，因本案對象為縣府戶政人員，公務員涉個資法加重其刑二分之一，也就是7年6個月以下，所以公務員一定要無罪，未來除非緩刑、易科罰金，否則就要服刑。

法界人士指出，明良臻是政務官，算是公務人員，雖然公務人員違法加重量刑，不過針對執行公務的公務人員，感覺檢調動作比較大，似乎有點「小題大作」。確實民政處真的有派花蓮市戶政人員查對連署人名冊違法，戶政事務所公務員都有承認，是不是影響民眾罷免，感覺此案政治占最大的因素。

另位法界人士則表示，法院認為依檢察官所提證據，被告犯罪嫌疑重大，但不得有任何聯繫同案共犯、證人，可能表示被告有高度勾串之虞，卻認為無羈押必要，以50萬元具保看起來有些矛盾，是否足以避免勾串？檢方抗告可能會以此為重點，高等法院可能發回更裁。

花蓮地檢署調查2月初的「查水表」事件，檢方向法院聲請縣府民政處長明良臻羈押禁見，法院裁定50萬元交保。明良臻（右）今交保離開法院。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署調查2月初的「查水表」事件，檢方向法院聲請縣府民政處長明良臻羈押禁見，法院裁定50萬元交保。明良臻（右）今交保離開法院。記者王思慧／攝影

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