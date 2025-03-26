申請育嬰津貼遭炎上 藍委黃健豪：預算都未刪

國民黨立委黃健豪甫喜獲龍鳳胎，今到區公所申請育兒津貼，這個月初，他和區公所人員合影、感謝，同時說勞動部長已在立院證實，育嬰津貼相關預算皆未刪減或凍結。不過，他在臉書貼出相關內容後，引起部分臉友挑戰，認為他「大刀砍預算,，還有臉跑來蹭補助」黃健豪則親自回應相關內容，並表示育嬰津貼真的未刪，立法院公報裡有寫明，是勞動部長「口誤」。

臉友的質疑有，「大立委也在領補助，但刪別人租屋補助」、「產檢假、陪產檢及陪產假的薪資補助，的確在總預算表決時遭到大幅度的刪減、凍結，黃委員要跟大家講清楚 你刪的或者你同仁刪的 ？」、「你說的育兒津貼，跟勞動部的育嬰留停薪資補助津貼是兩回事，請查明後再播」。甚至還有臉友貼出一張「彈性育嬰留停試辦計畫」的3千萬元預算提案單，質疑為何刪除？

黃健豪說，育兒津貼部分15,603,099千元（156億元）皆未刪除，根本沒進入表決，而且包括育嬰留停、產檢假、陪產檢及陪產假的薪資補助等，都未刪，而且所謂的「彈性育嬰留停試辦計畫」的3千萬元預算提案，因為績效不好，沒什麼企業來申請，大家有提案凍結或刪除，勞動部溝通後撤案。