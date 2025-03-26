中市大罷免綠民代上街頭 藍委黃健豪領育兒津貼證明沒有刪預算

台中市市議員陳淑華、陳俞融聯合公民罷免團體，上午到北區東興市場街頭宣講，號召更多市民加入罷免藍委的二階連署行列。不過，國民黨籍立委黃健豪則說，由此事見，這根本就是民進黨輸了大選卻不服輸的延續，搞成每年都在選舉，他仍然會做好自己份內的事，努力做事。

陳淑華、陳俞融等人出現在市場，吸引路人駐足，兩人並和來往民眾握手，尋求支持。民進黨台中市黨部前主委賴奇宏也到場，炒熱現場氣氛，並和市民互動。

陳淑華說，因為藍白聯手惡意刪減中央預算，導致許多政府施政計畫受阻，影響範圍遍及民生關鍵政策。這些預算原本都是為了改善市民生活，現在卻因藍委杯葛，讓許多政策停滯，民眾權益大受影響。因此呼籲市民踴躍參與罷免行動，且因為時間緊迫，必須在四月底之前完成二階段連署，才能繼續罷免不適任立委行動。

陳俞融說，藍白聯手刪除中央預算高達2千多億元，嚴重影響民生，包括影響捷運建設、行人安全、社會住宅，甚至影響到長照與托育政策，這些都是直接攸關市民生活的重大議題。陳俞融呼籲大家用行動守護台灣，衝刺二階段連署，讓罷免行動順利推進，並強調「台灣要走在正軌，人民就要站出來！」。