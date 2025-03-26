快訊

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自殘 2人送醫滿地鮮血

癌逝議員李奕德出身百年老字號中藥房 家族5代懸壺濟世

中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

中市大罷免綠民代上街頭 藍委黃健豪領育兒津貼證明沒有刪預算

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市市議員陳淑華、陳俞融（左二、二）聯合公民罷免團體，上午到北區東興市場街頭宣講。圖／陳俞融提供
台中市市議員陳淑華、陳俞融（左二、二）聯合公民罷免團體，上午到北區東興市場街頭宣講。圖／陳俞融提供

台中市市議員陳淑華、陳俞融聯合公民罷免團體，上午到北區東興市場街頭宣講，號召更多市民加入罷免藍委的二階連署行列。不過，國民黨籍立委黃健豪則說，由此事見，這根本就是民進黨輸了大選卻不服輸的延續，搞成每年都在選舉，他仍然會做好自己份內的事，努力做事。

陳淑華、陳俞融等人出現在市場，吸引路人駐足，兩人並和來往民眾握手，尋求支持。民進黨台中市黨部前主委賴奇宏也到場，炒熱現場氣氛，並和市民互動。

陳淑華說，因為藍白聯手惡意刪減中央預算，導致許多政府施政計畫受阻，影響範圍遍及民生關鍵政策。這些預算原本都是為了改善市民生活，現在卻因藍委杯葛，讓許多政策停滯，民眾權益大受影響。因此呼籲市民踴躍參與罷免行動，且因為時間緊迫，必須在四月底之前完成二階段連署，才能繼續罷免不適任立委行動。

陳俞融說，藍白聯手刪除中央預算高達2千多億元，嚴重影響民生，包括影響捷運建設、行人安全、社會住宅，甚至影響到長照與托育政策，這些都是直接攸關市民生活的重大議題。陳俞融呼籲大家用行動守護台灣，衝刺二階段連署，讓罷免行動順利推進，並強調「台灣要走在正軌，人民就要站出來！」。

黃健豪今也在臉書說，這個月初，他的龍鳳胎可可、樂樂平安誕生，他也正式成為三寶爸，並親自到公所幫孩子們申請育兒津貼，除了感謝現場同仁的細心協助，且勞動部長已在立院證實，育嬰津貼相關預算皆未刪減或凍結。

台中市市議員陳俞融（中）聯合公民罷免團體，上午到北區東興市場街頭宣講。圖／陳俞融提供
台中市市議員陳俞融（中）聯合公民罷免團體，上午到北區東興市場街頭宣講。圖／陳俞融提供

罷免 黃健豪

延伸閱讀

影／電價擬漲…國民黨團：現行結構如無底洞 撥補仍會漲

罷綠委「破蛋」台中開第一槍？ 刪Q發言人這麼說…

藍委關注非核後供電 卓榮泰：到2032供電量仍足夠

水價也將調漲？ 卓榮泰：合理調整鼓勵節約用水

相關新聞

中市大罷免綠民代上街頭 藍委黃健豪領育兒津貼證明沒有刪預算

台中市市議員陳淑華、陳俞融聯合公民罷免團體，上午到北區東興市場街頭宣講，號召更多市民加入罷免藍委的二階連署行列。不過，國...

民進黨擴大「政策說明會」 全台遍地加開300場

民進黨秘書長林右昌今天表示，「人民是頭家」政策宣講會將擴大舉行，第二階段在全台各縣市遍地開花，加開300場更深入基層的說...

高虹安現身民眾黨全國宣講 黃國昌：新竹一定要守下來

民眾黨啟動「人民要當家」全國宣講活動，第二場地點選在新竹市天公壇公園，民眾黨主席黃國昌今天說，民進黨在新竹發起大罷免，民...

罷免查水表案…花蓮民政處長50萬交保 與父親牽手步出地院

花蓮地檢署調查2月初的「查水表」事件，昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等人，檢方聲請羈押禁見。花蓮地方法院認...

花蓮民政處長違反個資法交保50萬元 法院說明理由

花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等人，調查2月初的「查水表」事件，檢方依個人資料保護法聲請羈押禁見...

花蓮「查水表」案...檢聲押民政處長 法院裁定50萬交保

花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，調查2月初的「查水表」事件，檢方認定，明良臻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。