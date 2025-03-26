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罷團質疑違建服務處仍使用 廖偉翔：已搬遷他處

中央社／ 台中26日電
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委廖偉翔去年9月成立的聯合服務處遭檢舉是違建，台中公民罷免團體今天質疑違建服務處仍在使用，廖偉翔則澄清，此處早已停止對外服務，並已搬遷至新址。

廖偉翔與國民黨中市議員黃馨慧去年9月在龍德路二段成立聯合服務處並舉行成立大會，結果隨即被檢舉服務處涉違建，市府也以違章建築認定通知書查處違建在案，並依相關規定列管排拆。

罷免團體今天發文指出，被踢爆的違建服務處，現在還在持續使用，果然有關係就沒關係，日前有民眾前往拍照，透過照片發現室內，竟然還設有功德箱。既然要罷的立委都弄了佛堂，他們弄個宮廟也不為過，沒想到台中罷免「慧成宮」竟然爆紅到四叉貓接手做周邊，這是很幸運的二階故事。

對此，廖偉翔自行錄影回應說，服務處已正式搬遷到西屯區惠來路三段。先前龍德路的服務處被檢舉為違建後，隔天一早他就親自到場監工將招牌撤下，也請屋主釐清及全力配合政府相關作業後，隨即展開新址尋覓作業。

廖偉翔表示，隨後在看了數十處合適地點過程中，也遇到不少困難，最終回頭拜託原本惠來路的屋主協助，重新承租該處，才順利讓服務不中斷，也請大家特別留意，龍德路的服務處已全面停止對外服務，請勿撲空，造成不便敬請見諒，會持續提供更好更穩定更有效率的服務。

罷免

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