民進黨擴大「政策說明會」 全台遍地加開300場

民進黨秘書長林右昌今天表示，「人民是頭家」政策宣講會將擴大舉行，第二階段在全台各縣市遍地開花，加開300場更深入基層的說明會；此外，第一階段政策宣講會新竹場將在4月12日舉行、台北場將在4月13日舉行。

林右昌指出，最近看到國民黨在地方上各種干擾、暴力情況層出不窮更變本加厲，下鄉宣講同時，黨中央和地方也要啟動維護罷團人身安全不受侵擾，要成立問題解決應對小組，協助公民團體及時解決問題。

對於民進黨中央是否有對綠營民代下KPI，要求一定份額的連署書？林右昌表示，黨中央沒有發任何書面公文，針對罷免連署作指示，不過非常樂見黨公職給予罷團協助，成為公民團體後盾。

傳出罷團與黨中央意見不一致，林右昌則說，這是有人刻意見縫插針，罷免行動是公民自主行動，民進黨一直以來立場，就是全力支援公民團體，有什麼需要都會全力幫忙。