新北綠議員服務處助罷免連署 藍指「惡霸」運動

新北市議會民進黨團今天宣布，各議員服務處成立「民主連署站」，一起罷免不適任立委。國民黨團回應指民進黨發起「惡霸」運動，台灣演變成選舉後拚罷免的週期性內耗。

民進黨團總召廖宜琨召開記者會宣布各黨籍議員服務處成立「民主連署站」。他表示，立法院藍白兩黨聯手否決財政收支劃分法修正案與中央政府總預算案的覆議案，嚴正譴責藍白影響國家發展及中斷建設與福利。

他表示，在中央總預算遭刪下，新北市重大建設的補助都可能中斷，為維護權益，民眾應站出來罷免不適任的立委，呼籲大家參與30日在板橋第二運動場所舉辦的「人民是頭家」宣講，一起守護台灣的民主。

黨團副召集人蘇錦雄（Paylang．Caya）表示，國民黨為轉移大罷免焦點，拋出「反戒嚴」與「反廢死」2項公投，但台灣在進入民主社會後就沒有戒嚴，也未曾廢除死刑，這2項是不存在的議題，操作公投就是政治操作，公投是人民的權利，但不能被政黨當成鬥爭工具。

幹事長山田摩衣表示，為守護台灣民主及捍衛台灣的民生經濟，不能讓藍白立委繼續惡搞拖垮台灣，呼籲台灣人民要站出來，罷免不適任立委，民進黨議員會做公民團體後盾；書記長顏蔚慈表示，黨團這次站出來，就是跨區支持公民團體連署。

民進黨議員翁震州表示，若民眾因旅居在外，不方便回到家鄉去連署，新北所有民進黨籍的議員服務處都將成為連署站，可以收送連署書，轉送相關的公民團體，一起換掉不適任的立委。

國民黨團副書記長黃心華表示，國民黨的從政人員向來希望能專心為民眾服務，但民進黨持續當家鬧事、不遵守過去幾十年來的總預算審查慣例，甚至在行政院主計長都已親口證實今年的總預算比去年多了新台幣1368億元的情況下，還要抹黑國民黨，這樣的執政黨實在是無能、無恥到了極點。

黃心華表示，在民進黨發起的「惡霸」運動下，以後台灣的政治生態將會演變成「今年拚選舉、明年拚罷免」的週期性內耗當中，當社會經常都處於動盪當中，那麼國家的體質將越來越衰弱。

他強調，從過去的經驗可知，罷免到最後必須要走向熱戰，才不會被對手牽著走，因此國民黨在新北各地也陸續將辦理群眾活動，甚至和鄰近縣市的黨籍人士進行區域聯防，不會讓受到「惡霸」的從政者感到孤單。