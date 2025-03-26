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高虹安現身民眾黨全國宣講 黃國昌：新竹一定要守下來

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨第二場「人民要當家」宣講活動，3月30日選在新竹市天公壇公園。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨第二場「人民要當家」宣講活動，3月30日選在新竹市天公壇公園。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨啟動「人民要當家」全國宣講活動，第二場地點選在新竹市天公壇公園，民眾黨主席黃國昌今天說，民進黨在新竹發起大罷免，民眾黨不會讓他們操作成功，接下來要團結對抗綠色威權，「新竹一定要守下來」。

根據民眾黨規劃，第二場全民問政宣講30日下午登場，地點在新竹市天公壇公園，助講者包括黃國昌、新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨立委陳昭姿、黃珊珊，還有國民黨立委鄭正鈐、謝龍介等人。

民眾黨下午舉行中央委員會，新聞輿情部主任吳怡萱會後轉述，針對民進黨在新竹發起惡霸，黃國昌裁示全黨全力以赴，絕對不讓對方操作成功，接下來要團結對抗綠色威權，因此邀請所有黨公職到場力挺，「新竹一定要守下來，我們不會被民進黨分化。」

民眾黨文宣部主任李頂立表示，民進黨政府帶頭欺騙台灣人民，站出來就是民眾黨的義務所在，面對如此貪腐無能、想要把仇恨罷免當作遮羞布的政府，現在有必要把真相傳遞出去，尤其新竹市也是民眾黨執政縣市，希望能夠號召更多志同道合的公民。

吳怡萱說，很多民進黨的側翼網軍，非常關心民眾黨的活動，「我們正面看待，謝謝他們這麼關心」，目前也收到非常多情資，新竹場可能會有如影隨形的抗議，「我們絕對不會退縮，民眾黨會團結對抗惡勢力。」

吳怡萱批評，行政官員不遵守行政中立，民進黨政府率隊上台造謠，然而卻無法接受在野黨舉辦宣講，就是標準的只許州官放火、不許百姓點燈。

媒體詢問，所謂新竹一定要守下來，是否暗示力挺高虹安爭取連任，吳怡萱說明，高虹安跟邱臣遠都很努力推動市政，民進黨藉由罷免操作政治動員、刷仇恨值，只是希望挽回地方的政治權利，「所謂的新竹要守下來，我們絕對要讓這位認真打拚的市長，能夠繼續為市民服務。」

有關國民黨籍民代現身宣講活動，李頂立表示，新竹市為民眾黨執政縣市，面對民進黨大規模的仇恨鬥爭，非綠陣營反彈的聲音非常大，感謝不同陣營的民代願意站出來，同時奉勸被民進黨動員的好朋友，「不要讓自己變成民進黨的棋子，你們不是民進黨仇恨的遮羞布。」

吳怡萱說，民眾黨歡迎在野黨共同參與活動，中研院士陳培哲等人發布聯合聲明，齊聲批判賴清德總統操弄民粹、凝聚民進黨支持者向心力，難道這就是台灣總統應有的格局，因此在接下來的任何活動，民眾黨歡迎所有在野黨，結合力量把真相傳遞出去。

民眾黨 罷免 高虹安

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