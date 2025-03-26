快訊

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳白狼將公布新任竹聯幫主 警署長發聲：有人敢宣布立即逮捕

搶救畫面曝！工程車疑轉彎不慎 墜司馬庫斯23樓深山谷2死

罷免查水表案…花蓮民政處長50萬交保 與父親牽手步出地院

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮地檢署調查2月初的「查水表」事件，檢方向法院聲請縣府民政處長明良臻羈押禁見，法院裁定50萬元交保。明良臻（右）於下午2時許交保離開法院，只說「謝謝大家，小心」。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署調查2月初的「查水表」事件，檢方向法院聲請縣府民政處長明良臻羈押禁見，法院裁定50萬元交保。明良臻（右）於下午2時許交保離開法院，只說「謝謝大家，小心」。記者王思慧／攝影

花蓮地檢署調查2月初的「查水表」事件，昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等人，檢方聲請羈押禁見。花蓮地方法院認為，審酌本案進度及當事人意見，無羈押必要，裁定50萬元交保。明良臻於下午2時許交保離開法院，只說「謝謝大家，小心」，未回應詢問，檢方將提出抗告。

明良臻於今天下午2時16分左右步出法院，神情略顯疲憊，媒體詢問有沒有話要說？有無感到委屈？會不會認為有政治因素？檢方要抗告怎麼看等，他都沒有回答，只說「謝謝大家，小心」。

明父上前牽明良臻的手，明看起來有些哽咽，父子倆走路到停車場，疑似是明良臻的妻子則跟在旁邊，上車前明良臻對家人說聲抱歉，一行人隨即搭車離開。

明良臻疑似在引發查水表爭議後，刪除手機相關訊息，加上檢方認為他擁有實質影響力，恐對公務員施壓、串證，檢方以明良臻有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，且有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見。

花蓮地方法院表示，今天中午12時30分諭知明良臻准予50萬元保證金具保，且不得有任何聯繫同案共犯、證人行為。理由為依檢察官所提證據，足認明良臻涉犯違反個人資料保護法罪嫌重大，但審酌本案進度及當事人意見，認本案尚無羈押必要，准以保證金具保。地檢署主檢廖榮寬表示，目前正在研擬中，將盡速依法提出抗告。

明良臻的父親今天接明良臻離開法院，一行人搭車離開。記者王思慧／攝影
明良臻的父親今天接明良臻離開法院，一行人搭車離開。記者王思慧／攝影

罷免

延伸閱讀

查水表案意外揭花蓮戶政血淚史 戶所主任婚喪喜慶都要到

花蓮民政處長違反個資法交保50萬元 法院說明理由

花蓮「查水表」案...檢聲押民政處長 法院裁定50萬交保

徐巧芯不滿度高 同意罷免多於不同意

相關新聞

罷免查水表案…花蓮民政處長50萬交保 與父親牽手步出地院

花蓮地檢署調查2月初的「查水表」事件，昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等人，檢方聲請羈押禁見。花蓮地方法院認...

綠委質詢喊「大罷免大成功才對得起農民」 藍委轟：造勢場合？

農業部今年度編列主管歲出預算1692.54 億元，較去年度預算增列83.24億元，被刪減後仍較去年增加63.1億，而財劃...

花蓮縣府遭搜 陳玉珍：把司法當工具製造寒蟬效應

花蓮檢調昨搜索花蓮縣政府5處機關，帶回民政處長明良臻等，訊後依違反選罷法等罪，聲押明良臻。國民黨立委陳玉珍今日表示，執政...

罷免民調同意高過不同意 徐巧芯：太高興可能樂極生悲

全台大罷免來襲，有最新民調顯示，同意罷免國民黨立委徐巧芯的支持度超過不同意罷免。徐巧芯今早對此表示，民調作為參考，她相信...

徐巧芯不滿度高 同意罷免多於不同意

「藍委徐巧芯在黨內也不受歡迎，與藍委王鴻薇、李彥秀，被罷免機率最高！」親綠營的國家安全治理學會26日公布北市藍委徐巧芯、李彥秀與王鴻薇的罷免民調...

花蓮民政處長疑刪光手機訊息 檢認滅證、串證聲請羈押

大罷免延燒，花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，調查2月初的「查水表」事件，檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。