罷免查水表案…花蓮民政處長50萬交保 與父親牽手步出地院
花蓮地檢署調查2月初的「查水表」事件，昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等人，檢方聲請羈押禁見。花蓮地方法院認為，審酌本案進度及當事人意見，無羈押必要，裁定50萬元交保。明良臻於下午2時許交保離開法院，只說「謝謝大家，小心」，未回應詢問，檢方將提出抗告。
明良臻於今天下午2時16分左右步出法院，神情略顯疲憊，媒體詢問有沒有話要說？有無感到委屈？會不會認為有政治因素？檢方要抗告怎麼看等，他都沒有回答，只說「謝謝大家，小心」。
明父上前牽明良臻的手，明看起來有些哽咽，父子倆走路到停車場，疑似是明良臻的妻子則跟在旁邊，上車前明良臻對家人說聲抱歉，一行人隨即搭車離開。
明良臻疑似在引發查水表爭議後，刪除手機相關訊息，加上檢方認為他擁有實質影響力，恐對公務員施壓、串證，檢方以明良臻有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，且有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見。
花蓮地方法院表示，今天中午12時30分諭知明良臻准予50萬元保證金具保，且不得有任何聯繫同案共犯、證人行為。理由為依檢察官所提證據，足認明良臻涉犯違反個人資料保護法罪嫌重大，但審酌本案進度及當事人意見，認本案尚無羈押必要，准以保證金具保。地檢署主檢廖榮寬表示，目前正在研擬中，將盡速依法提出抗告。
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