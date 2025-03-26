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花蓮「查水表」案...檢聲押民政處長 法院裁定50萬交保
花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，調查2月初的「查水表」事件，檢方認定，明良臻有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。花蓮地方法院羈押庭裁定50萬元交保，不得與共犯、證人聯繫，檢方將提出抗告。
明良臻疑似在引發爭議後，刪除手機相關訊息；加上檢方認為明擁有實質影響力，恐對公務員施壓、串證，明良臻有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，且有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見。不過法院裁定50萬元交保，檢方將抗告。
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