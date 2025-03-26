花蓮縣府遭搜 陳玉珍：把司法當工具製造寒蟬效應

花蓮檢調昨搜索花蓮縣政府5處機關，帶回民政處長明良臻等，訊後依違反選罷法等罪，聲押明良臻。國民黨立委陳玉珍今日表示，執政黨用司法當工具，造成寒蟬效應，助攻罷免藍委，護航綠委，民進黨若在國會過半，離戒嚴不遠了。

針對花蓮縣府官員遭聲押，陳玉珍說，執政黨已經意圖用司法當作工具，造成寒蟬效應。如果是罷免綠委的部分，就是搜索罷團，就是搜尋領銜人，比如說在台南，罷免的是民進黨立委，就是搜索國民黨台南市黨部，收押禁見國民黨台南市黨部副主委。

陳玉珍表示，如果罷免藍委的部分，就是針對查核的機關，這麼明顯的事實呈現在這裡。大家應該都有看到，執政黨就是用司法工具，在幫罷免藍委助攻，在幫防止綠委被罷免。全國百姓眼睛雪亮，看得出來執政黨想意圖造成寒蟬效應。民進黨不要為了想要執政過半而不擇手段，如果民進黨再次於國會過半，戒嚴的日子也不會遠了。

曾獲民進黨徵召參選新竹市立委的林志潔近日自曝，她去高雄坐在某咖啡店，有支持者「儲值5000元」，邀請不特定人來喝咖啡吃甜點見她，同時連署新竹的罷免案。陳玉珍對此說，林在自己的IG自證其罪，宣稱有咖啡點心歡迎來連署，好像有十幾位連署，花了3000多元，錢是由一位李姓醫師儲值提供。

陳玉珍說明，不管錢是由誰提供，用期約的方式，用不正的利益，這違反選罷法，用不正的利益讓人民行使選舉、罷免相關權利，連署也是其中的權利，已經構成要件。

陳玉珍表示，看到國民黨立委林思銘已公開要求，新竹地檢署不要當作沒看到，台南地檢署風風火火的辦案，花蓮地檢署針對花蓮縣政府也一樣用強硬的聲押手段，新竹地檢署在做什麼？林志潔承認且人事時地物非常清楚，趕快發動搜索，保全證據，如果需要羈押禁見也趕快做。