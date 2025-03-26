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罷免民調同意高過不同意 徐巧芯：太高興可能樂極生悲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
全台大罷免來襲，有最新民調顯示，同意罷免國民黨立委徐巧芯的支持度超過不同意罷免。圖／聯合報資料照片
全台大罷免來襲，有最新民調顯示，同意罷免國民黨立委徐巧芯的支持度超過不同意罷免。圖／聯合報資料照片

全台大罷免來襲，有最新民調顯示，同意罷免國民黨立委徐巧芯的支持度超過不同意罷免。徐巧芯今早對此表示，民調作為參考，她相信信義、南松山的選民眼睛都是雪亮的，會出來投下不同意罷免票。

台灣師範大學政治系教授范世平、國策研究院副院長郭育仁、成功大學政治系教授王宏仁等，今日公布針對國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀的罷免民調結果。結果顯示，支持罷免王鴻薇為45.3％，不支持為45.1％；支持罷免徐巧芯為48.8％，不支持為45.8％；支持罷免李彥秀為46.6％，不支持為41.3％。

徐巧芯表示，民調高的時候，不應該太高興，因為很有可能會樂極生悲。民調都是作為參考。公布的民調是對較不利的時候，不能灰心喪志，反而要更激起鬥志。她的選民，信義、南松山的選民，眼睛都是雪亮的，相信他們會出來投下不同意罷免票。

徐巧芯說，只是在這個時間點上，還有很多的民眾不知道該怎麼投，很多選民以為支持她就不用去投票了，因為又沒有要罷免她。這過程需要些時間，相信信義、南松山的選民對她的肯定。

徐巧芯強調，她不會因為一兩分民調，覺得會被罷免或是不會被罷免。基隆市長謝國樑罷免案，在第一階段連署，進入到第二階段連署時，也被媒體以民調攻擊，講說他一定會被罷免，可是結局是那些說不會投票的人都站出來投票，且投下不同意罷免票。

徐巧芯指出，這是很好的機會，向她的選民說明，也向被送去罷免的藍委的選民們說明，如果支持國民黨，支持國會要有監督的力量，支持不要像民進黨立院黨團總召柯建銘有暴力的行為，能夠保護立法院長韓國瑜的話，要讓國民黨、在野黨多數留在國會，唯一選擇就是出門投票。

對於柯建銘說徐巧芯侵占拐杖，徐表示，整個國民黨都在幫忙他找拐杖 這是侵佔嗎？她跟柯說不要急，她幫他找，但不能再讓上周事情發生，到韓國瑜身邊，拿起議事槌敲。

國民黨立委陳玉珍說，柯建銘當這麼久的立委，竟然對於侵占的構成要件都不了解，感到非常的遺憾，應再回去讀讀法律。侵占的法律定義「意圖為自己或他人不法之所有」，沒有人想要擁有柯建銘的拐杖。

罷免

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