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徐巧芯不滿度高 同意罷免多於不同意

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國家安全治理學會26日發布民調，藍委徐巧芯被罷免的機會最高，不滿度高達49.8%。台灣醒報
國家安全治理學會26日發布民調，藍委徐巧芯被罷免的機會最高，不滿度高達49.8%。台灣醒報

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「藍委徐巧芯在黨內也不受歡迎，與藍委王鴻薇、李彥秀，被罷免機率最高！」親綠營的國家安全治理學會26日公布北市藍委徐巧芯、李彥秀與王鴻薇的罷免民調，其中徐巧芯滿意度35.5%，不滿度高達49.8%，且整體同意罷免者48.7%，大於反對大罷免的42%；學者王宏仁分析，徐在黨內不滿度也很高，被罷免機會高。

大罷免議題延燒

國家安全治理學會的台師大東亞系教授范世平26日發布民調表示，他們調查北市被罷免機會較高的國民黨立委徐巧芯、王鴻薇與李彥秀，發現王鴻薇的滿意度37.3%、不滿度43.8%；李彥秀的滿意度37.2%、不滿度37.2%，而徐巧芯的滿意度35.5%、不滿度49.8%，是三者裡不滿度最高的。

「大罷免的議題已經延燒！」范世平強調，在過年完沒多久，很多人可能對於大罷免沒那麼贊成，但如今民調顯示有48.7%民眾支持大罷免、42%不支持，且一定會去投票的民眾高達49.2%。對此，中山亞太所教授郭育仁分析，3個闌尾的支持度與罷免同意、不同意的趨勢很接近，但徐巧芯相對仇恨值較高。

巧芯黨內不滿聲多

至於王鴻薇部分，郭育仁評估要看投票率，若投票率催起來，王鴻薇有機會被罷免掉。他指出，雖然一定投票的選民比例高，但不確定其中贊成與反對的比例，不過隨著大罷免的延燒，接下來相關議題會愈來愈白熱化。而黃國昌雖然近日要幫藍委聲援，但目前看來50.2%覺得扣分、僅28.8%加分，可能效果有限。

成大政治系教授王宏仁表示，民調中有10%尚未決定投票意向，大多是年輕人，是各方政黨未來可以動員的目標，而國民黨支持者理論上不支持大罷免，但相比李彥秀與王鴻薇，徐巧芯在國民黨支持者仍有12.3%不滿，這是她需要警惕的地方，且高教育程度大多對王鴻薇與李彥秀的問政感到不滿。

要冷戰還是熱處理？

針對罷免李彥秀團體已經蒐集到2萬份連署，是否會增加罷免李彥秀成功的機率？范世平回應說，李彥秀雖然比較走低調路線，但近來因為美國房產、服務處涉嫌違建等議題，罷免熱度並沒有因此衰減，而國民黨目前也面臨戰略上的矛盾：究竟要熱戰還是冷處理？但范認為，大罷免已經延燒，繼續冷處理可能不妙。

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罷免

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