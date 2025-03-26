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楊力州：罷團二階連署遭攻擊升級 籲立委發聲反暴力

中央社／ 台北26日電

全台掀罷免潮，罷免團體今天發聲表示，進入二階連署後，遇到民眾謾罵與肢體暴力比第一階段更強烈。因投入罷免活動遭恐嚇的導演楊力州呼籲，希望有權的立委能以身作則，發表反對暴力言論。

罷免藍委團體志工代表今天舉行「讓選舉回歸民主，譴責人身攻擊暴力記者會」，導演楊力州也出席，並呼喊「支持民主、拒絕暴力」口號。

楊力州表示，他發文號召影視同業參與支援罷免團體影片拍攝行動後，竟有網友在社群網站寫出他們家的地址，甚至有人留言說要把他給處理掉，他後續報案並貼出報案三聯單後，這些言語才消失。

楊力州說明，真正能阻止這些威脅恐嚇的是被罷免的立委，台灣是民主社會，有言論自由，但言論自由不是無限上綱到恐嚇、威脅，而是與法律界線並存，希望有權的立委能以身作則，發表反對暴力言論。

楊力州提到，先前公視預算遭提案刪除，讓他非常憤怒，他知道公視能使很多台灣電影創作者崛起，如今他年紀大了，但他希望自己在20多歲時，能出現捍衛他們創作權益的人，現在他也願意義無反顧扮演這樣的角色，因此希望立委們放過升斗小民，他們只是要主張本來就有的公民權。

罷團代表強調，他們現在幾乎每一場活動都遇到挑釁謾罵、甚至肢體暴力，強度與密集度都比一階更高，有志工手機被搶走，還有志工被污辱、撲倒，希望大家理性溝通討論，不要訴諸暴力，也請立委站出來，呼籲大家理性實行民主機制。

罷免

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