花蓮民政處長疑刪光手機訊息 檢認滅證、串證聲請羈押

大罷免延燒，花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，調查2月初的「查水表」事件，檢方認定，明良臻有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。縣府聲明，對受調查者表達最堅定的支持，期盼司法機關盡速釐清事實。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，經檢察官訊問後，認明良臻等7人知悉依照公職人員選舉罷免法、公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法規定，罷免提議人名冊簽章查對，屬於花蓮縣選委會權責，而縣選委會從未委託戶政機關查對提議人名冊簽章，被告等7人卻利用縣選委會依照法規，請戶政機關透過電腦系統查對罷免提議人名冊戶籍資料的機會，於法定職權外，違法查對非戶政機關職權的罷免提議人名冊簽章，違反個人資料保護法罪嫌重大。

由於明良臻疑似在引發爭議後，刪除手機相關訊息；加上檢方認為明擁有實質影響力，恐對公務員施壓、串證，明良臻有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，且有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見；其餘吳姓被告等人6則無羈押必要，諭知交保30萬元至2萬元不等。

廖榮寬指出，目前查扣相關證物，手機也會送鑑識，有待後續釐清案情，法規以個資法為主，選罷法的部分就構成要件上釐清是否有相符，個資法認定罪嫌重大，絕對會積極偵辦，若有向上追查的可能性也不會放棄。另搜索時程與罷免第二階段沒有關係，因為函調相關資料及詢問相關證人後，認為達到搜索的門檻，因此發動搜索。

廖榮寬表示，依照規定，戶政機關唯一可做的事，是當選委會把提議人名冊的影本，提供戶政機關後，戶政機關再利用戶政系統在線上戶籍資料、居住期間，是否具原民身分、是否死亡等資料，去做電子查對，至於提議人名冊上簽名真偽查對，依法是選委會權責，且須以寄送查詢單的方式查詢，過去沒有發生過實地向簽名當事人查詢作為，花蓮市戶政事務所的作為顯然與規定不符，也沒有經過任何有權的機關授權。

廖榮寬說，本件被告所涉個資法屬於最重5年以下有期徒刑犯罪，經檢察官訊問後，顯示被告有滅證、串證之虞，為保全未來偵審的齊全性，因此向法院聲請羈押禁見。偵辦方向為個資法與選罷法，聲請羈押的理由是個資法，個資法事證比較明確，選罷法的部分還要釐清。

縣府發聲明，「對受調查同仁表達最堅定的支持，堅定相信全體同仁一向秉持依法行政原則。全力配合司法調查，本次事件相信同仁無勾串、逃亡及滅證之虞，期盼司法機關盡速釐清事實，還給同仁清白、人身自由，讓行政體系能重回安定、專注為民服務」。