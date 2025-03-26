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查水表案花蓮民政處長遭聲押 綠議員：盼趕快偵結起訴

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣民進黨議員林則葹（右起）、張美慧、胡仁順等人，今天舉辦罷免連署服務專車社區巡迴啟動儀式。記者王燕華／攝影
花蓮縣民進黨議員林則葹（右起）、張美慧、胡仁順等人，今天舉辦罷免連署服務專車社區巡迴啟動儀式。記者王燕華／攝影

花蓮檢調昨出手偵辦罷傅「查水表」案，縣府民政處長明良臻遭檢方依違反個資法聲請羈押。民進黨3位縣議員今天表示，違法的人就要面對法律制裁，希望趕快偵查終結，有罪就起訴。縣府聲明回應，支持受調查者，也全力配合司法調查。

民進黨在花蓮共有張美慧、胡仁順、林則葹3席議員，今天共同舉辦罷免連署服務專車社區巡迴啟動儀式。

媒體詢問查水表案，張美慧說，上個月她和無黨籍議員楊華美就共同召開記者會揭露此事，胡仁順也一直收到民眾陳情，分進合擊一個多月，很期待檢警調積極調查，也相信司法一定公正獨立客觀。

張美慧說，她們在議會多次詢問此事，對於議員提出的疑義，縣府都沒有清楚、完整的說明，也看到明良臻等人有湮滅、串證的事證，希望趕快偵查終結，有罪就起訴。

楊華美昨天召開罷免連署案戶政人員登門查訪疑義說明會，邀民政處及13鄉鎮市的戶政事務所主任說明，問及是否被明良臻找去開會，沒有人回答。

張美慧說，大家閉嘴不敢回答，答案就很清楚，此案就是明良臻越權逾矩，做了不該做的事，底下的人接受違背法令的指令還照做，也不應該，其實可以拒絕，依法行政是公務人員應該做的，公務人員沒有依法行政，那公務人員沒有存在的意義。

罷免

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