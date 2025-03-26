新北民進黨團宣告成立民主連署站 號召30日全民站出來

大罷免愈演愈烈，新北市議會民進黨團今天宣布，各議員在服務處成立「民主連署站」助攻公民團體，黨團總召廖宜琨指出，藍白聯手毀憲亂政，為讓國會回歸正軌，民進黨也將在本周日(30日)舉辦「人民是頭家」宣講，號召全民站出來，罷免不適任立委。

傳出民進黨中央黨部上周五邀集全國各黨團幹部密會，要求每位綠營議員要以2022年議員得票數3成作為連署書責任額。廖宜琨指出，他沒有接到這個消息，若是3成確實能篤定二階過關，但每個轄區情況不同應要有不同考量。

廖宜琨表示，財劃法與總預算案，兩案在藍白立委人數優勢下，覆議都遭否決，立法院藍白兩黨假借監督之名，實則阻擋國家發展，甚至影響國際關係，目前新北市的罷免行動已經進入第二階段，黨團將全力協助罷免團體，讓不適任的立委離開國會。

副召集人議員蘇錦雄表示，國民黨立委除國家認同錯亂外還忘記自己就是「台灣戒嚴第一品牌」，為了轉移大罷免焦點，拋出「反戒嚴」與「反廢死」兩項公投，掩蓋藍白立委造成的國家動盪。台灣在進入民主社會後就沒有戒嚴，也未曾廢除死刑，這兩項不存在的議題操作公投就是政治操作，公投是人民的權利，但不能被政黨當作鬥爭工具。

幹事長議員山田摩衣表示，國民黨就是愛亂刪也愛亂蹭，藍白立委不認真審預算，也不願意溝通民生法案，反倒變本加厲亂刪重要補助，如台電補助案，攸關電價上漲影響民眾甚鉅，藍白立委卻惡意砍補助，但同時又提出「全民發現金」的提案，迫使行政機關需執行不合理的財政政策，只會拖垮國家財政。

書記長議員顏蔚慈表示，「人民是頭家」，國會應該為人民服務，政黨可以競爭但國家不能犧牲。藍白聯手惡搞，從國會改革到預算審查，充滿政治算計，未來國民黨擬推陸配入籍年限縮短至4年，就會產生依親使用健保問題，立法院藍白過半僅一年財政、民生都有重大的衝擊，國家正在風雨飄搖之中，需要大家站出來。

廖宜琨表示，3月30日在板橋第二運動場政策宣講，行政院長卓榮泰會向全民報告國會的亂象，並號召大家站出來恢復國會秩序，維護台灣競爭力罷免不適任立委，讓民生法案及國會運作回到正軌，讓台灣的民主與經濟不再被綁架惡搞；保衛台灣民主與未來，「讓我們一起進行防衛動員」。