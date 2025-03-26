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蔣萬安被問摸彩護航反罷？王鴻薇打斷「不是市政問題」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今出席中山區里長座談，身陷罷免案的立委王鴻薇也出席，並陪同蔣會前受訪。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今出席中山區里長座談，身陷罷免案的立委王鴻薇也出席，並陪同蔣會前受訪。記者林麗玉／攝影

罷免潮，北市長蔣萬安今出席中山區里長座談，身陷罷免案的立委王鴻薇也出席，並陪同蔣會前受訪。有媒體問蔣萬安，國民黨送摸彩券辦活動是否護航罷免？並問蔣是否調查？王鴻薇則打斷稱「這不是市政問題」，蔣萬安表示，一切依規定辦理。

蔣萬安今天上午出席中山區里長座談，對於民進黨議員許淑華質疑，國民黨辦摸彩活動支持國民黨立委徐巧芯、王鴻薇是為了護航罷免，「市長會查嗎？」也問一旁的王鴻薇，怎麼看這樣的批評？

王鴻薇僅表示，這不是市政問題；蔣萬安則回應，最重要是大家關心目前罷免的問題，不管場館的租借、或國民黨在地方基層辦的各項活動，一切都是依照規定辦理。針對場館租借，他今天也強調，各局處都有出來說明，各項租借的規定都是一視同仁，任何申請人來申請，都是一樣的租借規定跟規範。

罷免

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