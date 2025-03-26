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傳民進黨中央設「罷免KPI」 議員感大壓力：仇恨值不高怎辦？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨中央宣布投入大罷免協助罷藍委民團二階連署，就連議員也被要求連署要有KPI，讓部分議員直呼壓力大。圖／聯合報系資料照
民進黨中央宣布投入大罷免協助罷藍委民團二階連署，就連議員也被要求連署要有KPI，讓部分議員直呼壓力大。圖／聯合報系資料照

民進黨中央宣布投入大罷免協助罷藍委民團二階連署，就連議員也被要求連署要有KPI，讓部分議員直呼壓力大，不過也有黨內人士憂心，綠營介入動作太大恐讓罷免活動失焦，更恐造成反效果，策略上應注意。

民進黨日前正式宣布投入大罷免行列，全力協助罷藍民團2階連署，而北市黨部也將於周五開始號召黨工，舉辦至少6場定點連署擺攤，而綠營議員也將服務處轉型為連署站，力拼讓北市5位藍委連署通過，進入第三階段投票，甚至傳出中央黨部也設定KPI，盼地方黨部、議員都能完成。

黨內人士憂心，過去民進黨有很長一段時間在思考如何協助罷團，就是怕「喧賓奪主」讓藍營抓到把柄，現在雖然進入第二階段，所需連署份數是一階數倍，且實際觀察大多數罷團分工、規畫上都相當明確，「甚至比黨部辦活動更有秩序」，加上部分民團對政黨仍有戒備，大規模的辦連署效果恐有限，甚至讓民團覺得不尊重。

地方議員也透露，設定KPI其實壓力很大，畢竟每個選區結構不同，若像是藍委王鴻薇、徐巧芯仇恨值較高，收集連署書比較簡單，有些選區基本盤藍大於綠，若區域立委仇恨值又不高，收集工作就會難上加難，更容易與罷團工作重疊，效益不大。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，有先去看各罷團擺攤布點狀況，黨部基本上會選擇民團未設點或避開罷團時間點，規模也不會太大，避免「喧賓奪主」主要還是扮演協助的角色，他也預告活動不會只有這6場，目前還在持續盤時間，到連署收件截止日前會持續舉辦活動，盡力幫罷團多送幾份連署書。

大安區罷免羅智強民團「大安強強滾」領銜人小諭表示，目前運作還是會以民團為主體，目前活動已排到4月底還是會照著原定計畫走，對於政黨協助或收連署書他們都尊重也感謝，但團隊人力有限若有餘裕會派志工到場協助幫忙，後續是否會有政黨合作活動也無法確定。

罷免

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