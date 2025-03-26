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罷免王鴻薇、徐巧芯最新民調出爐 蔣萬安：堅定和她們站一起

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談，王鴻薇也出席。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談，王鴻薇也出席。記者林麗玉／攝影

罷免潮，最新一份國民黨立委王鴻薇、李彥秀及徐巧芯的罷免民調，三位立委同意罷免均大於不同意。台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談，王鴻薇也出席。對於最新民調，蔣萬安表示，「我一定堅定和台北市國民黨籍委員站在一起。」

根據一份台灣師範大學政治系教授范世平、國策研究院副院長郭育仁、成功大學政治系教授王宏仁26日公布的民調結果，支持罷免王鴻薇的45.3％，不支持為45.1％；支持罷免徐巧芯48.8％、不支持45.8％；支持罷免李彥秀46.6％、不支持41.3％，

媒體問蔣萬安，邀請王鴻薇一起來參加里長座談，是否接下來每一個里長座談都會邀請國民黨立委來？蔣萬安表示，王鴻薇非常關心中山區、北松山區，地方里長也好、民眾的意見及心聲，其實王都會主動參與，不只是與里長有約、各項地方基層的行程以及活動，王都會出席。

蔣萬安也說，這不是第一次王鴻薇參加里長座談，她非常多次都來參加。確實市府與里長有約很多議題，里長的提案會牽涉到中央，不管是修法協調或會勘，特別牽涉到中央台電、國產署或是國防部土地的問題，過去這段期間，王也都大力協助，讓中山區很多的問題一一迎刃而解，且很多建設爭取，中央經費的補助委員都大力幫忙，市府非常感謝。

罷免

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