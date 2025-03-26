快訊

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

亞亞與子女分離 羅文嘉：若認為祖國美好可為小孩選擇

迷你汪「天生睿智微笑」搞笑照瘋傳 開朗個性背後竟藏悲傷內幕網全哭了

民進黨堅持僅二線協助 與罷團首次會議出現裂痕

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
罷團點名，只有柯總召是民進黨內鷹派，真正在乎應罷團想法，主張全面介入協助罷免團體。圖／聯合報系資料照片
罷團點名，只有柯總召是民進黨內鷹派，真正在乎應罷團想法，主張全面介入協助罷免團體。圖／聯合報系資料照片

「大罷免」國民黨立委進入第二階段連署，罷免團體日前首次和民進黨高層開會討論，卻傳出雙方意見有出入。罷團人士表示，罷免團體都希望民進黨能發揮組織力，實質出力助連署，而非推出不痛不癢的議員責任額、「大拜拜」性質的政策宣講會；但民進黨方面認為，要以罷團為主題的態度仍堅定，許多罷免團體都已有自食其力的覺悟。

罷團人士表示，當天開會他感受到的氛圍是，在民進黨高層想法裡，第二線協助不過是種說法，綠高層真正盤算就只想力拚幾席罷免成功機會較高的國民黨立委，才會不肯投入更大資源，只有民進黨立院黨團總召柯建銘，在呼應罷團想法，主張民進黨全面介入「大罷免」連署，不要再拖延。

民進黨人士表示，尊重罷免團體有自主性想法，罷免完全就是公民力量的展現，民進黨的立場就是尊重，罷免行動以公民團體為主體，公民團體的自主性與主體性是最重要的事情，如同民進黨主席賴清德所言，「罷免不是哪一政黨主導，也並非哪一政黨能夠主導」，相信政黨要秉持這一理念，大罷免才能大成功。

罷免

延伸閱讀

花蓮罷免查水表案 民政處長等7人移送地檢5人交保

罷免查水表案 花蓮縣府民政處長今晚送地檢署調查「面帶微笑」

綠推大罷免浪費公帑 學者：不如學美國國會投票開除

花蓮罷免立委查水表爭議延燒 與明良臻開會？戶政人員噤聲

相關新聞

罷免王鴻薇、徐巧芯最新民調出爐 蔣萬安：堅定和她們站一起

大罷免潮，最新一份國民黨立委王鴻薇、李彥秀及徐巧芯的罷免民調，三位立委同意罷免均大於不同意。台北市長蔣萬安今天赴中山區里...

蔣萬安被問摸彩護航反罷？王鴻薇打斷「不是市政問題」

大罷免潮，北市長蔣萬安今出席中山區里長座談，身陷罷免案的立委王鴻薇也出席，並陪同蔣會前受訪。有媒體問蔣萬安，國民黨送摸彩...

傳民進黨中央設「罷免KPI」 議員感大壓力：仇恨值不高怎辦？

民進黨中央宣布投入大罷免協助罷藍委民團二階連署，就連議員也被要求連署要有KPI，讓部分議員直呼壓力大，不過也有黨內人士憂...

花蓮縣府遭搜索針對傅崐萁？法務部：不會預設立場

花蓮罷免案爆違法查對個資，引發「查水表」爭議，檢調昨天搜索花蓮縣政府，引發外界質疑是否針對國民黨花蓮縣立委傅崐萁。法務部...

民進黨堅持僅二線協助 與罷團首次會議出現裂痕

「大罷免」國民黨立委進入第二階段連署，罷免團體日前首次和民進黨高層開會討論，卻傳出雙方意見有出入。罷團人士表示，罷免團體...

花蓮查水表案 民政處長遭聲請羈押禁見

大罷免延燒，花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，調查2月初的「查水表」事件。經檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。