民進黨堅持僅二線協助 與罷團首次會議出現裂痕

「大罷免」國民黨立委進入第二階段連署，罷免團體日前首次和民進黨高層開會討論，卻傳出雙方意見有出入。罷團人士表示，罷免團體都希望民進黨能發揮組織力，實質出力助連署，而非推出不痛不癢的議員責任額、「大拜拜」性質的政策宣講會；但民進黨方面認為，要以罷團為主題的態度仍堅定，許多罷免團體都已有自食其力的覺悟。

罷團人士表示，當天開會他感受到的氛圍是，在民進黨高層想法裡，第二線協助不過是種說法，綠高層真正盤算就只想力拚幾席罷免成功機會較高的國民黨立委，才會不肯投入更大資源，只有民進黨立院黨團總召柯建銘，在呼應罷團想法，主張民進黨全面介入「大罷免」連署，不要再拖延。

民進黨人士表示，尊重罷免團體有自主性想法，罷免完全就是公民力量的展現，民進黨的立場就是尊重，罷免行動以公民團體為主體，公民團體的自主性與主體性是最重要的事情，如同民進黨主席賴清德所言，「罷免不是哪一政黨主導，也並非哪一政黨能夠主導」，相信政黨要秉持這一理念，大罷免才能大成功。