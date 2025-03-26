花蓮縣府遭搜索針對傅崐萁？法務部：不會預設立場
花蓮罷免案爆違法查對個資，引發「查水表」爭議，檢調昨天搜索花蓮縣政府，引發外界質疑是否針對國民黨花蓮縣立委傅崐萁。法務部次長徐錫祥今天受訪表示，檢察官是依法律執行職務，不會預設任何立場，各界可以放心。
花蓮罷免案爆違法查對個資，引發「查水表」爭議，檢調昨天搜索、帶回花蓮縣政府民政處長明良臻等7人，訊後依違反選罷法等罪嫌，聲押明良臻，副處長吳俊毅新台幣30萬元交保，其餘5名公務員20萬元至2萬元交保。
立法院司法及法制委員會今天審查司法院、行政院及朝野立委所提刑事訴訟法部分條文修正草案等案，徐錫祥列席並於會前接受媒體聯訪，針對花蓮縣政府遭搜索，外界質疑是否針對傅崐萁等議題，作相關說明。
徐錫祥說，花蓮地檢署有做適當的說明，檢察官是依法律執行職務，有相關的事證就會積極查證，並不會預設任何立場，各界可以放心。
媒體追問，檢察官林俊言偵辦「柯文哲案」時，是否用不合適的方法，法務部是否會進行了解。
徐錫祥表示，檢察官執行職務絕對會遵守法律規定與程序正義，現在案件已繫屬於法院，所有的攻防應該依法律程序，跟法官聲請請求調查相關證據；至於個案部分，法務部不方便評論，希望各界尊重法院，由法院來做最後的裁決，這是最適當的。
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