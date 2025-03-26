花蓮罷免查水表案 民政處長等7人移送地檢5人交保

花蓮罷免案爆違法查對個資，檢調今天到花蓮市戶政事務所、縣府民政處等搜索，帶回12名嫌疑人及證人，晚間民政處長明良臻等7人依違反選罷法、個資法罪嫌移送花蓮地檢署複訊，其中5人獲交保。

晚間獲交保的5人包括王姓、蔡姓、辛姓、陳姓等4名公務員，分別以新台幣2萬元到3萬元交保，及鍾姓戶政事務所主任20萬元交保。至於明良臻等2名縣府主管，約在晚間9時45分被移送花蓮地檢署，目前等待檢察官訊問中。

花蓮地檢署指揮台北市調查處、花蓮調查站及調查局東部地區機動工作站等調查人員，今天前往花蓮市戶政事務所、縣府民政處等處，持法院核發的搜索票進行搜索，帶回明良臻、民政處副處長兼選委會總幹事吳俊毅、鍾姓戶政主任等12人。

檢方認為，明良臻等人知悉罷免提議人名冊簽章查對，屬於縣選委會權責，卻利用縣選委會請戶政機關查對罷免提議人名冊戶籍資料的機會，於法定職權外，違法利用罷免提議人名冊個人資料，涉有違反個人資料保護法等罪嫌。