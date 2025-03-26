藍罷綠總動員 推反惡罷闢謠網

全台大罷免遍地開花，國民黨昨宣布推出「反對惡罷，還錢於民」制罷全國網站，盼以即時的謠言澄清，破解民進黨惡罷作為。此外，罷免綠營立委補件進度至今未公布，藍營質疑故意拖延，中選會澄清，已有六件完成補件審查並送中選會，須經委員會審查才能公布結果。

國民黨發言人楊智伃指出，國民黨最新推出網路社群的闢謠平台，讓全台國人一眼看清民進黨的造謠與謊言。他說，若罷免是一場球賽，現在才剛打到第一節，比賽還沒結束，他們不會放棄。

目前卅五位泛藍立委進入二階連署，但罷免民進黨立委補件案至今未公布，遭藍營質疑中選會故意拖延。中選會主委李進勇昨表示，這說法是空穴來風，中選會苦口婆心說明查對程序；有關補件，就他了解目前已有六件完成補件審察並送到中選會，中選會必須經過委員會審查，才能公布結果。坊間有幾件通過的消息，來源不明，「大家看看就好」，還是以中選會正式對外說明為準。

此外，罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」昨成立總部，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹雖表示「國民黨原本沒有想要加入這一局」，但如今已全面動起來，萬華區最快月底會成立罷免吳沛憶總部，「在野的力量會團結起來對抗無理的執政黨」、「罷雙吳一定會進入第三階段。」罷吳思瑤總部距吳服務處僅約五十公尺，罷團直言「要讓吳思瑤看得一清二楚，別說沒看到人在連署。」