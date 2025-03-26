花蓮查水表爭議 搜民政處等5處

大罷免延燒全台，花蓮地檢署昨兵分五路，搜索花蓮縣民政處等五處，帶走處長明良臻等七名被告及五名證人，調查二月初的「查水表」事件。國民黨花蓮縣黨部批「政治迫害、司法干預」；花檢回應，明等人在法定職權外違法利用個資，涉嫌違反個資法。

罷團「微光花蓮」上月三日將第一階段罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁連署提議書遞交中選會，同月五日起，陸續傳出民眾遭戶政人員登門「查水表」，確認連署書是否親簽。檢調昨搜索民政處等五地，帶回明良臻等人進一步調查。至截稿為止，花蓮市戶政所主任鍾威霆廿萬元交保；四名戶政事務所人員，分別以二至三萬元交保。

花檢認為，明良臻等人利用縣選委會、戶政機關查對罷免戶籍資料的機會，在法定職權外違法利用個資，涉違反個資法。三月十日收到高檢署檢舉資料及民眾告發後即分案調查，花蓮縣調站蒐證一個半月後才搜索。

縣府行政暨研考處長陳建村回應，一切都依法行政，執行罷免案查對作業，戶政人員因作業時間急迫，常影響執行效率，建議中選會開設專門講習與教育訓練，明確指導受託機關查對範圍，提升作業標準與一致性。

被視為泛綠的無黨籍縣議員楊華美昨邀民政處說明身分查對流程，發現只要透過電腦戶政系統核對資料，有異時在清冊上勾選回送縣選委會即可，不需實地登門拜訪或親送查核單；她現場詢問明良臻是否找眾人開會，在場者僅說「全案司法調查中」。

國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志批「賴清德政府赤裸裸的政治迫害、司法干預」，動用國家機器打壓基層公務員製造寒蟬效應，呼籲檢調應行政中立。國民黨籍縣議員林玉芬說，「擔心哪天自己也被帶走」。

據了解，花蓮地檢署二月十日指最高檢察署接獲民眾檢舉指揮分案調查，卻傳花蓮縣調站要以「行政疏失」結案，有人到縣調站大門請願，要求前主任李德財出面說明。本月七日調查局把花蓮縣調站前正副主任李德財、洪金龍同時外調雙東，由樓仁健、許慧卿接任，外界視為是對外的「交代」。

去年代表民進黨參選立委的縣議員張美慧說，過去傳言花蓮檢警調人事令要經傅崐萁同意。地方人士認為，樓仁健、許慧卿在花蓮沒有地緣關係，制約傅崐萁勢力較容易。

有法界人士認為，花檢搜索行動「針對性很強、時效稍不足」。

人在立院的傅崐萁昨面對媒體詢問時表示：「一切依法行政，你們不是比我還清楚嗎？劇本不是他們（民進黨）都寫好了嗎？」

國民黨指罷免連署案茲事體大，是否涉及偽造文書，公務機關本就具有應查核義務；民進黨以司法壓制地方選委會無法「依法查核」，以掩護並準備第二階段全面偽造罷免連署的陰謀，昭然若揭。