罷免查水表案 花蓮縣府民政處長今晚送地檢署調查「面帶微笑」
大罷免延燒，花蓮上月傳出連署民眾被戶政人員登門查水表，檢調今天到花蓮市戶政事務所、花蓮縣政府民政處等5處搜索，帶回民政處長明良臻等7名被告及5名證人。稍早明良臻抵達地檢署應訊，神情看起來輕鬆、手拿便當，未回應媒體詢問，僅點頭致意。
明良臻今晚9時45分左右送到地檢署，看見媒體守候，面帶微笑，未回應媒體提問，僅點頭致意，隨即進入署裡接受調查。目前王姓、蔡姓、辛姓、陳姓戶政事務所人員，涉嫌違反選罷法，以2萬元到3萬元交保候傳。
罷團微光花蓮上月3日遞交第一階段罷免連署書，5日陸續傳出地方民眾遭戶政人員登門「查水表」，確認連署書是否為親簽，花蓮地檢署分案調查，期間陸續找相關人訪談、蒐集證據等，歷經一個半月後，今天發動搜索。
檢方認為，明良臻等人知悉罷免提議人名冊簽章查對，屬於縣選委會權責，未委託戶政機關查對提議人名冊簽章，卻利用縣選委會請戶政機關查對罷免提議人名冊戶籍資料的機會，違法使用罷免提議人名冊的個人資料。
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