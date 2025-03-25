綠推大罷免浪費公帑 學者：不如學美國國會投票開除

清華大學兼任助理教授何志勇今日表示，民進黨推動大罷免浪費公帑12億，美國國會無罷免，參眾兩院可各以3分之2多數驅逐擾亂秩序的議員，剝奪議員資格，迄今共有15位參議員、6位眾議員遭開除。台灣不妨效法美國，改行投票開除形式，比浪費公帑搞罷免更有效。

何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請中興大學國務所紀和均教授，討論賴清德總統提名大法官人事，以及軍公教簽署切結書一事。

針對賴清德提名蔡秋明任司法院長一事，紀和均說，依照司法院組織法來看沒問題，但並不適當，主要因蔡沒有法官經驗，因此人事案連蔡自己都說「受寵若驚」。如果蔡任司法院長，有三件職務會有疑慮：第一，處理法官過勞問題。因蔡沒當過法官，恐難理解問題嚴重性；第二，法律精神強調審檢分立，如蔡遇到法官人事任命恐有失中立；第三，司法院負責訴訟法研修，沒有法官經驗如何知道哪裡需研修。

紀和均續指，執政黨近期頻繁將政治黑手伸入法律，如選罷法規定民意代表任期滿一年後才能開始進行罷免動作，包括連署與提案。但現在很多連署早已偷跑，甚至有些案件剛選完就開始連署。就任不到一年，如何評斷民意代表適任與否？選舉本是多數決統治，罷免本身並非常態，執政黨卻推全台遍地烽火大罷免，有違民主政治精神。台灣有太多重要國安議題要面對，包括能源安全、川普關稅等，執政黨搞大罷免使這些國安議題無暇討論。

何志勇說，執政黨稱搞大罷免是為了強化民意監督、提升政治責任、促進政治穩定、教育公民意識。但事實上，只是用民粹政治洗腦大眾、麥卡錫主義復辟，把在野黨全罷免掉，何來政治穩定？美國國會沒有罷免，惟參眾兩院可各以3分之2多數驅逐擾亂秩序的議員，剝奪議員資格，迄今共有15位參議員、6位眾議員遭開除。台灣不妨效法美國，改行投票開除形式，比浪費12億人民公帑搞大罷免更有效益。

針對軍公教人員近期被要求簽署未領有中國大陸戶籍、護照、身分、定居證與居留證切結書一事，紀和均質疑，兩岸人民關係條例只要求台灣人不得領有大陸護照、身分證，或設戶籍。切結書上卻連大陸居住證、定居證都寫在裡面。如此擴張解釋，法律根本沒有授權，陸委會、銓敘部，究竟是用哪一個條例要求公教人員具結？