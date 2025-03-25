縣府是否下指令要求親訪？ 花蓮民政處：全案司法調查中

花蓮罷免查水表案爭議延燒，檢調今天帶回縣府民政處長明良臻等12名被告與證人調查。縣議會邀民政處副處長、13鄉鎮市戶政事務所主任等人，釐清查對連署人資料的合法流程，盼藉此幫助公務人員秉持中立的態度依法行政，避免受到違法指令「查水表」。

無黨籍縣議員楊華美今天召開「本縣罷免連署案戶政人員登門查訪疑義說明會」，邀請身兼花蓮縣選委會的縣府民政處副處長吳俊毅、民政處戶政科長羅玉香，及13鄉鎮市戶政事務所主任，針對罷免連署案戶政人員登門訪查說明，吳俊毅與花蓮市戶政所主任鍾威霆遭檢調帶回，因此請假未出席。

楊華美請各戶政所主任說明「查對身分流程」，釐清方式，發現只需要透過電腦戶政系統核對資料，發現有異時在清冊上勾選再送回縣選委會，不需要實地登門拜訪親送查核單。楊華美詢問，明良臻是否有找戶政所主任開會，現場每個人都避答問題，僅回應全案司法調查中。

民進黨縣議員張美慧指出，花蓮曾有過3件罷免案，包括2020年的秀林鄉代表、富里鄉長罷免，與縣府聲明稿澄清這次罷免查對資料是首次辦理不符，且選委會也曾辦理公投有查對經驗，質疑縣府將責任推卸給基層。

富里鄉戶政所主任羅智美說，查對身分時會交代同仁要保密，承辦富里鄉罷免案時，沒有外洩個資問題，事情茲事體大，基本上有交代戶所人員不能外洩、拷貝資料，不論是公投、罷免還是選舉，更不可能將資料帶出。

楊華美表示，公民用政治行動表達政治立場與態度，公務員須行政中立，希望花蓮不要再發生操縱選舉的違法手段，開民主倒車，也希望公務員遭到上級施壓違法強迫或要求時，一定要堅持原則保護自己，或是對外求助，民意代表來做公務員的後盾。