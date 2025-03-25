基隆連2年推罷免 童子瑋分析林沛祥處境比謝國樑艱困

罷免市長謝國樑投票去年落幕，連署罷免立委林沛祥是現在進行式，基隆市議長童子瑋今天表示，今年「大罷免」和去年「拆樑」截然不同，演變成公民運動「神也控制不了」。立委沒有行政資源，林的處境會比謝艱困。

對於童子瑋分析罷免案的論點，林沛祥指民進黨是兩手策略，已經完全不演，赤裸裸的就是要翻盤。民進黨用盡「抗中保台」催票，青年朋友們真得那麼想上戰場，家中有小孩要當兵的家長們，真的要讓小孩再多當一年的兵嗎？他將維持自己參選的信念，全心全力爭取地方建設，為市民服務。

童子瑋今天接受網路節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，聚焦罷免案。黃光芹問童子瑋，基隆去年罷免市長，今年罷免立委，「很短的時間內連續被翻兩遍」，市民的普遍感受是什麼？

童子瑋說，今年大罷免風潮是全國的公民運動，去年為什麼唯獨只有基隆市有罷免案？基隆資訊沒有雙北流通，市民比較純樸，民風也比較保守，地方感情連結非常的深。去年的罷免案老早可以避免，根本不是惡罷，而是東岸商場、電動機車等政策，謝國樑施政有很多爭議。

童子瑋表示，罷免案落幕後，市政回歸平靜，正常運作，大家可以針對市府理性討論跟辯論，市府也會聽取議會建言修正路線，這樣的市政運作就是健康的，這才是民主架構。

全國各地發動連署罷免立委，童子瑋認為，那是國會有這麼多亂象而興起的公民運動，因為任何一個政黨絕對沒有辦法說服人民站上街頭。基隆今年罷免林沛祥和去年罷免謝國樑是完全不完的結構。

童子瑋說，去年拆樑第1階段，年輕人跑出來說要罷免的時候，外界還沒有那麼看好這件事情，但從去年一路走到現在，變成公民運動的時候，「神也控制不了啊」，沒有辦法說誰喊停就停。立法院做一些毀憲亂政的行為，踐踏、侵犯行政權，讓大家有點害怕，怎麼會不引起反彈。

童認為，林沛祥的處境和謝國樑不同，兩次罷免案的發展也會不一樣。謝是市長，面對罷免有充分的行政資源，去年辦了許多場市政說明會。立委沒有行政資源，都要跟著縣市長走，參加公開活動。去年國民黨全黨救一人，謝國樑獲得的不同意票也比謝選市長低，今年烽火連天，林沛祥和各地面臨罷免的立委，壓力相對更大。