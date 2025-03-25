花縣府民政處長、選委會總幹事遭查 藍營痛批司法干預

花蓮罷免案延燒，上月傳出連署民眾遭戶政人員「查水表」，檢調今天帶回包含民政處長明良臻等11位嫌疑人與證人。國民黨花蓮縣黨部下午召開記者會，批評民進黨是在政治迫害、司法干預，動用國家機器打壓基層公務員，呼籲檢調單位應行政中立，若綠營執意違反民主法治精神，不惜走上街頭抗議。

罷免國民黨立院召傅崐萁發生案外案，花蓮檢調上月已分案啟動調查查水表案，朝違反公職人員選舉罷免法及個人資料保護法偵辦，民政處長明良臻、身兼選委會總幹事的副處長吳俊毅、花蓮市戶政所長鍾威霆、秘書兼登記股長陳惠珍等人遭帶回說明。

本月14日台北檢調傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚的職工宿舍，調查修容組案；今天花蓮檢調搜索民政處、花蓮市戶政事務所調查查水表案，花蓮縣黨部發言人吳建志表示，綠營意圖相當明顯，把花蓮最有戰力的總召先弄掉，就像是殺雞儆猴，警告意味濃厚，民進黨刻意抹黑與栽贓，民進黨若還要執意違反民主法治精神，不惜發動民眾走上街頭抗議。

吳建志表示，地檢署大動作搜索縣府民政處，並約談多名公務人員，縣黨部對此表達最嚴厲的譴責，這是賴清德政府赤裸裸的政治打壓、司法迫害，試圖讓全台地方政府不敢查核罷免案的連署真偽。

吳建志指出，依據選舉罷免法第79條，地方選委會本就有責任查核罷免案連署名單的真偽；行政程序法第36條也明確賦予行政機關調查權限，依法查核就是政府的基本職責，但民進黨卻公然出手，透過司法機關威脅執行公務的公務人員，這是公然踐踏法律，將台灣民主制度推向極權獨裁。

吳建志說，賴清德政府製造寒蟬效應，威嚇全國選委會，讓所有罷免案造假橫行，民進黨不只是針對花蓮，而是要對全台灣的基層公務人員與選委會發出警告，任何人敢查核罷免連署就要吃官司，這是白色恐怖再現，是民主倒退回戒嚴時代。

主委盧新榮表示，反罷免行動都在規畫中，也將會提出訴求；針對地方傳出議長張峻、縣議員魏嘉賢等反傅勢力接觸罷免團體，盧新榮說，目前沒有接觸這兩人，持續了解關注當中。