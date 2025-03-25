張善政力挺6藍委 引賴清德金句盼與中央攜手合作

大罷免潮延燒，桃園市長張善政今在市政會議細數全市多項建設，強調包括捷運、市立醫院、社宅、汙水下水道等重大計畫都需要現任6名國民黨立委持續向中央爭取經費。他也引用賴清德總統先前說法，強調台灣燈會就是中央和地方密切合作的成果，這種精神應該持續下去。

張善政表示，桃園是六都中最年輕的城市，正處於建設的轉骨階段。在這個關鍵時刻，除了需要與市議會不分黨派的議員攜手打拚，市府更需要與六位出身桃園的立委緊密合作，不分中央、地方，一起努力為桃園市民爭取建設預算。

「捷運是桃園市民引頸期盼的建設，因此我們持續加速推動。」張善政表示，除了綠線北段將在今年先行通車，市府也持續向中央爭取綠線延伸中壢案通過審議；連接台北的棕線也將在今年動工；此外，橘線、青線、長庚線的可行性研究也正同步啟動。不只是捷運建設，要優化桃園的交通，市府也在六位桃園立委的協助下，向中央爭取板龍、新梅龍兩大重要快速道路的建設，並將交流道聯絡道的建置經費納入計畫。

張善政也提到，因應桃園人口快速增長，為提升市民醫療品質，市府選定在八德霄裡公園建設市立醫院總院，預計投入91.4億元，服務周邊八德、大溪、平鎮等近90萬市民。他指出，中壢體育園區區段徵收已完工，中壢後站的發展將迎來新的里程碑。而航空城計畫歷經多年開發，即將開花結果，上百條道路、橋樑、公園都將在今年底陸續通車、啟用。

此外，市府共規畫35處、9,377戶社會住宅，總經費達682億元。張善政表示，市府持續推動校舍新建與更新，未來將進一步增建平鎮國小等四所學校，共計108間教室，投入經費17.9億元，全面提升桃園的教育品質。「盤點下來，桃園13區的每個角落都有建設需要推動，這些計畫都需要我們的6位立委在中央大力協助。」

面對全國各地罷免聲浪持續延燒，張善政特別引用賴清德總統出席台灣燈會開幕式致詞時的說法，強調燈會是中央與地方密切合作的正面案例，「我們希望這種精神能繼續推動下去。桃園市政府絕對不是看顏色辦事，我們絕對不分顏色來辦事。但我們需要市議員，也需要所有6位立法委員的支持，才能讓桃園的建設不受干擾。」