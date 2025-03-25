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全面宣戰！綠北市黨部舉辦6場連署 號召民眾罷免5藍委

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
罷瑤總部今天舉行成立記者會，而民進黨台北市黨部今天也發佈採通，將動員黨工舉辦至少6場連署活動，到北市5位藍委選區擺攤收連署書，協助民團罷免不適任立委，藍綠罷免戰正式開打。記者邱德祥／攝影
罷瑤總部今天舉行成立記者會，而民進黨台北市黨部今天也發佈採通，將動員黨工舉辦至少6場連署活動，到北市5位藍委選區擺攤收連署書，協助民團罷免不適任立委，藍綠罷免戰正式開打。記者邱德祥／攝影

民進黨日前宣布全力協助罷藍委民團二階連署，更啟動8場政策宣講，台北市黨部今天也發佈採訪通知，將動員黨工舉辦至少6場連署活動，到北市5位藍委選區擺攤收連署書，協助民團罷免不適任立委。

民進黨台北市黨部執行長陳嘉行說，國民黨立委違憲亂台的行為讓台灣人民忍無可忍，即便是難度很高的第二階段連署，各縣市公民團體仍持續傳來捷報，一周內即收集到破萬份的有效連署書，可見民怨沸騰，決心阻止國民黨立委胡作非為。

陳嘉行表示，日前身兼黨主席的賴清德總統指示地方黨部動員黨公職與地方組織，全力協助公民團體，確保罷免藍營立委都能通過第二階段連署，主委張茂楠將率黨部同仁，針對台北市藍營重點區域，舉辦六場以上行動連署站，首場將在禮拜五晚上於饒河夜市登場，挑戰松山信義區立委徐巧芯。

根據市黨部規畫，將陸續到國民黨5名立委選區連署，包含徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、羅智強、賴士葆，周五先到松山區饒河夜市、31日晚間至大安區臨江夜市、4月8日上午至中山區濱江市場、4月11日至信義區松山奉天宮、4月18日內湖區內湖路737巷、4月25日至文山區木柵聖母宮。

罷免

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