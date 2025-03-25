搜花縣府「查水表」惹議 國民黨：為二階罷免連署造假準備？

花蓮有民眾連署罷免提議書後，遭爆自稱花蓮市戶政事務所登門，引發「查水表」爭議。花蓮地檢署今搜索花蓮縣政府民政處等。國民黨今表達嚴厲譴責，並質疑此舉是否為未來二階罷免連署全面造假預做準備？恫嚇各縣市選委會不得進行依法查核偽造文書連署？

國民黨指出，據選罷法及行政程序法規定，地方選委會依法必須查核罷免案連署名單之真偽；行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。

國民黨表示，罷免連署案茲事體大，攸關公民權益，是否涉及偽造文書，公務機關本就具有應查核義務。最高法院第一庭曾做過法律解釋，只要經行政單位核可，未來不可對當事人偽造文書進行追訴。民進黨以司法壓制地方選委會無法「依法查核」 ，以掩護並準備第二階段全面偽造罷免連署的陰謀昭然若揭。

國民黨質疑，花蓮地檢署竟對執行公務的花蓮縣政府民政處搜索調查，此舉將造成寒蟬效應，危害行政體系行使公權之責，完全傷害中華民國法律，未來只要中選會責成行政機關不得追訴偽造文書的刑責，所有罷免連署都可肆意妄為。

國民黨對此深表譴責，呼籲賴清德政府千萬不要戕害法律，剝奪各縣市基層公務員保障公民權的執法權利。