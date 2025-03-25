檢方大動作搜花蓮「查水表」 花蓮縣府：戶政依法行政查核
花蓮罷免案延燒，上月傳出連署民眾遭戶政人員「查水表」，檢調今天帶回包含民政處長明良臻等11位嫌疑人與證人。縣府回應，戶政人員因罷免案查對作業時間急迫而親訪，建議中央選委會明確指導查對範圍，同時強調這次戶政單位遵守選罷法與公務機關行政程序法，依法執行查核。
花蓮民團發起罷免立委傅崐萁連署，2月間爆出有民眾第一階段連署罷免提議書後，遭到自稱花蓮市戶政事務所的人員登門按門鈴，表示要查對資料，並了解罷免連署書是否為本人親簽，引發「查水表」爭議。
花蓮縣政府行研處長陳建村說明，針對執行罷免案查對作業，戶政人員因對相關作業時間急迫，影響執行效率。縣府作為受委託單位，相關業務歸屬於中央選舉委員會主管，為確保未來查對作業順利推動，建議中央選舉委員會開設專門講習與教育訓練，明確指導受託機關查對範圍，以提升作業標準與一致性。
陳建村表示，這次戶政單位完全恪守選罷法，以及公務機關行政程序法36條，「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意」規定，依法行政進行相關查核。
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