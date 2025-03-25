罷免綠委遲未公布遭疑拖延 李進勇：6案補件完成待審

全台大罷免遍地開花，目前35位泛藍立委進入第二階連署，但中選會挨批罷免民進黨立委案至今未公布，故意拖延。中選會主委李進勇今天表示，這說法是空穴來風，中選會苦口婆心說明查對程序，目前已有6件完成補件審察並送到中選會，經過委員會審查後才能公布。

立法院今持續行政院長卓榮泰施政總質詢，李進勇進入議場前接受媒體訪問，被問及有罷團質疑罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶已經補送件，但中選會至今都沒公布，是否在替執政黨拖延時間。

李進勇表示，這說法是空穴來風，中選會苦口婆心說明查對程序；有關補件，就他了解目前已有6件完成補件審察並送到中選會，中選會必須經過委員會審查，才能公布結果。

李進勇強調，另有2件超過補件期限，所有案件、過程都依據法律規定，但坊間有幾件通過的消息，消息來源不明，「大家看看就好」，還是以中選會正式對外說明為準。