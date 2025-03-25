花蓮檢調搜索查水表案帶回民政處長 罷團：盼勿枉勿縱

花蓮罷免案延燒，2月初傳出連署民眾遭戶政人員「查水表」，檢調今天兵分多路到縣府民政處、花蓮市戶政事務所等4處搜索，帶回包含民政處長明良臻11位嫌疑人與證人。罷團微光花蓮回應，公家單位本應行政中立，卻做出親訪行為無法取信公民，希望檢調單位毋枉毋縱。

微光花蓮發起罷免立委傅崐萁連署，2月初有民眾連署罷免提議書後，卻有自稱花蓮市戶政事務所的人員登門按門鈴，引發查水表爭議。

花蓮檢調上月已分案啟動調查查水表案，朝違反公職人員選舉罷免法及個人資料保護法偵辦，民政處長明良臻、身兼選委會總幹事的副處長吳俊毅、花蓮市戶政所長鍾威霆、秘書兼登記股長陳惠珍等人遭帶回說明。

罷免團體微光花蓮指出，選舉罷免是人民享有的基本權利，縣府民政處、各鄉鎮戶政系統、主管人員本應善盡公務人員的行政中立依法作業，但在第一階段查核過程中超出作業管理辦法，到民眾家戶親訪，甚至將相關提議書副本帶離規定場所，事後對於該事件也未正面回應等態度，讓罷團無法認同，相關查核單位也無法取信公民。