罷免總部離吳思瑤服務處僅50公尺 罷團：要她看得一清二楚

大罷免遍地開花，罷免綠委吳思瑤的「罷瑤總部」今在北投成立，地點特別選在吳思瑤與民進黨議員陳賢蔚聯合服務處旁50公尺處，罷團直言要讓吳看得一清二楚，未來不要說沒看到在連署。

國民黨主席朱立倫、北市黨部主委黃呂錦茹，以及士北黨籍議員張斯綱、林杏兒、陳重文都以志工身分出席支持，汪志冰服務團隊也有到場力挺。同為泛藍陣營的新黨議員侯漢廷隨後現身，展現罷吳決心。

朱立倫今到場不到10分鐘就離開，「地動刪瑤」召集人賴苡任緩頰，朱還有其他行程，地點也距離總部位置較遠，但強調朱今是以志工身分來給團隊支持加油，自己也當面向朱表明欠缺哪些物資，朱說會全力幫忙，更答應二階連署還有60天，會再來擔任志工。

罷瑤總部選在吳思瑤與北市議員陳賢蔚的聯合服務處旁，兩地相隔僅50公尺。賴苡任說，罷團過去在街頭連署，吳思瑤造謠抹黑、忽略民意並稱從來沒看過在街頭擺連署，甚至對於罷團的連署街頭游擊隊，也稱說政治不是快閃等造謠方式來攻擊公民團體或罷團；因此今選在她服務處隔壁，要讓她知道有在連署，屆時沒有任何藉口和理由說沒看到。

賴苡任指出，罷免團體募款是灰色地帶，也深知若有公開募集資金，很容易被吳思瑤拿來做文章，因此目前只有在罷免總部有個「辟瑤做功德」的功德箱，歡迎大家幫忙，1元不嫌少、1000元不嫌多，同時強調預留20％，避免國稅局對於贈予有意見或刁難。

罷免吳思瑤的法定領銜人張克晉現場隨即投入1000元大鈔，表示支持。他表示，自己不是被推出來擔任領銜人，而是因世居北投、在士林工作，從事教育文化工作。對於吳思瑤是士林、北投選出的立委，身為立法院教育委員會委員，張迄今不知她懂什麼或做出實質貢獻，並直呼吳思瑤是唯黨意是從的立委，讓士北選民丟臉、失望至極，今天發動罷免是有正當性。