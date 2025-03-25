影／檢方大動作搜花蓮「查水表」 綠營：愈來愈多吹哨者來陳情

大罷免延燒，花蓮縣府被控「查水表」，花蓮地檢署今天大動作搜索花蓮縣府等地，依涉嫌違反選罷法及個人資料保護法帶回民政處長明良臻等，被告及證人11人調查。

民進黨議員胡仁順說，愈來愈多吹哨者到辦公室陳情查水表事件，也如實將事證給檢方調查，「肯定吹哨者為不公不義的事情站出來」。

縣府尚未回應，但議員楊華美昨已發文，今天下午2點邀民政處副處長、13鄉鎮市戶政事務所主任等人到議會開會說明戶政人員「查水表」事件。

胡仁順說，終於看到檢警調實質偵辦查水表，一定能追查出結果，過去很多相關證人、吹哨者到辦公室陳情，都一併把相關事證跟檢察官如實報告，包括當時有未穿公務背心的戶政人員查訪相關填寫罷免書等，違法不宜在罷免行動中出現。

胡仁順強調，調查出幕後主使者很重要，這段期間各方不同力量，包括傅崐萁立委所屬陣營、 花蓮縣府、戶政等，用各種手段壓抑罷免團行動，行使罷免權是公民權利，希望大家都能受到公平對待、受憲法保障。