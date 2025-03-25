有人要對罷團開槍？高雄罷團質疑陳其邁要變慶記之都

高雄「雙罷劫」行動團體推動罷免民進黨籍立委黃捷和許智傑，行動負責人徐尚賢認為，連署時遭不明人士揚言「如果有槍，就幹掉你們」，今天上午他向警方報案，控告遭受恐嚇等罪嫌。

徐尚賢表示，要告訴綠營支持者，要支持民進黨立委，罷免團體絕對尊重，但並不代表可以到連署總站、攤位去謾罵、叫囂，甚至恐嚇威脅「要對罷免團體開槍啊」。他不禁質疑「民進黨的立委，樂見支持者如此妄為嗎？」並稱，也要質問高雄的大家長陳其邁市長，「高雄可以變成『慶記之都』嗎？」

今天上午10時30分，徐尚賢與罷團總幹事朱磊，一起到高雄市警鳳山分局提告，稱2月11日下午3時許，罷團在高雄市鼓山區內惟黃昏市場舉行罷免連署的宣傳活動，1名男子對罷團工作人員罵髒話，又指稱徐尚賢是為「紅媒」，並揚言「如果有槍，就幹掉你們」，在1分鐘內就涉及公然侮辱、誹謗、恐嚇，以及妨害罷免活動等罪，造成他們心理、精神及名譽造成傷害，也對罷免活動造成干擾和影響，才向警方報案。