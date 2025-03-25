藍營重兵壓境！罷免吳思瑤總部今成立 民進黨態度曝

台北是大罷免一級戰區，罷免立委吳思瑤總部今成立，也是罷綠委北市第一個罷免總部，面對國民黨來勢洶洶，黨內人士認為雖吳地方上服務十餘年有一定口碑，但仍須提防藍營「重兵壓境」。不過綠營北市黨部、在地議員認為，目前地方上聲量不高不需熱戰，現階段還是以協助霸藍委公民團體為主。

黨內人士分析，吳思瑤在地方上已服務十餘年，現階段深藍選民當然是非常厭惡是事實，但如果要說地方服務未到位，地方上多數選民可能不太認同，才導致第一階段連署狀況較冷，到現在需補件，但近日有感受到藍營「重兵壓陣」不難看出要把熱度炒高，掀起對立，為第二階段連署做準備，還是得小心提防。

議員鍾佩玲認為，民進黨不會像藍營用各種手段阻撓罷免團體，藍營稱要把罷免總部設在立委吳思瑤服務處隔壁，但看起來地方反應依舊冷淡，更代表絕大多數的民眾並不認同藍營的行為，地方也一直都有聲援的聲音傳出。

議員陳賢蔚表示，藍營黨部發動的大罷免不同於公民團體，在於第一次提議送件的資料不僅合格率遠低於民團，已輸在起跑點上，凸顯國民黨主導立法院已不符合中間選民期待，這也是民進黨要將公民團體發動大罷免，與藍營發動仇恨罷免，清楚說明區隔，呼籲中間選民加入國會改革行列。

民進黨北市黨部執行長陳嘉行表示，國民黨罷免搞那麼久才把第一階段完成，顯見地方上熱度不高，第二階段連署份數是要比第一階段多出10倍，「難道整個黨部都要去坐牢嗎？」現階在策略還是以協助罷免藍委公民團體為主，至於罷綠委則會視各別委員需求幫忙，不會有太多過於主動、激進策略。