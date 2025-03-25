侯漢廷、張斯綱和解？現身罷免吳思瑤總部

北市這屆士林、北投立委選舉，泛藍分裂，國民黨議員張斯綱、新黨侯漢廷廝殺慘烈，最終綠委吳思瑤連任成功。如今大罷免浪潮，台北是一級戰區，國民黨鎖定罷免吳，「罷瑤總部」今在北投成立，泛藍整隊，目標一致罷綠，張、侯兩人雖到場力挺卻未同框。

張斯綱表示，罷免藍委的各項攻勢已經兵臨城下，不能坐以待斃，一定要拿出適當有力的回擊，表達大家對於惡罷的不滿。地方上，藍營執政首長站出來，替自家立委贊聲、衝聲勢是應該做的事情，因為唇亡齒寒，假設一個立委成功罷掉，在野士氣會有很大打擊，所以大家要勇敢站出來迎接挑戰。

希望黨中央給更多資源？張斯綱坦言，從選舉到現在，國民黨中央真的沒有什麼資源，主要資源是靠大家撥時間、捐咖啡與小物等，都是一點一步累積起來。黨中央重點是在組織部分要多幫忙，但是財力「國民黨不如民進黨。」

這屆立委選舉吳思瑤勝選是因泛藍沒整合，這次是否有信心？張斯綱說，假設有補選，在野陣營一定要共推一名候選人，他上次也講得很清楚，一對一PK才有勝選的機率，不管任何選舉都是如此。如果未來民眾黨有合意人選，甚至其他黨內先進有人有意願參選，都要有適當的民調基調來共推一人，「我認為不能夠再去忽略。」

不過，張斯綱前腳剛離開，侯漢廷後腳即現身。侯漢廷表示，今天收到「地動刪瑤」團隊邀請來參加總部開幕，未來罷免時，所有士北在野黨議員都會全心全力投入罷免的招募連署。

侯漢廷說，為了促成罷免的團結，如果在野陣營共同合作，罷免吳思瑤後，個人一定是全力支持國民黨；如果先去討論未來補選人選，難免會造成罷免時，無法齊心協力，因此現在不要去討論未來的事情。他現在積極告發民進黨，就是要不分政黨的在野陣營團結、展現戰力。

他指出，現階段民進黨惡勢力全面染指立法院，竟然搜索到在野黨黨部，在野陣營絕對不能夠被執政黨軟土深掘。如果讓執政黨罷免6名藍委，執政黨全面過半，接下來迎接的是總統賴清德的準戒嚴、全面復辟。