遭指拖延綠委罷免補件審查 李進勇：空穴來風

外界質疑罷免民進黨立委第一階段雖已補件，但中選會至今未公布，是故意拖延。中選會主委李進勇今天表示，這說法是空穴來風，目前已有6件完成補件審察並送到中選會，經過委員會審查後才能公布。

立法院今天繼續進行施政總質詢，李進勇在進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問，有關罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶第一階段，有罷團質疑雖已經補送件，但中選會至今都沒公布，是否在替執政黨拖延時間。

李進勇回應，這說法是空穴來風，中選會苦口婆心說明查對程序；有關補件，就他了解，目前已有6件完成補件審察並送到中選會，中選會必須經過委員會審查，才能公布結果。

李進勇強調，另外有2件超過補件期限，所有案件、過程都依據法律規定；坊間有幾件通過的消息，但消息來源不明，大家看看就好，還是以中選會正式對外說明為準。