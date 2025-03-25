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罷雙吳熱戰..萬華總部原租林昶佐辦 房東不租已另覓點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市黨部主委黃呂透露，萬華的罷免總部，罷團原本是要租原本的林昶佐辦公室，不過房東昨天突然說「不租了」，現在又找另外地方，預計今天就會簽租約。記者林麗玉／攝影
國民黨北市黨部主委黃呂透露，萬華的罷免總部，罷團原本是要租原本的林昶佐辦公室，不過房東昨天突然說「不租了」，現在又找另外地方，預計今天就會簽租約。記者林麗玉／攝影

台北是大罷免一級戰區，罷免吳思瑤總部今成立，也是北市第一個罷免總部，包括黨主席朱立倫、黃呂錦茹、議員張斯綱、林杏兒、侯漢廷、陳重文等人都以「志工」身分參與罷團，開啟熱戰號角。

國民黨北市黨部主委黃呂透露，萬華的罷免總部，罷團原本是要租原本的林昶佐辦公室，不過房東昨天突然說「不租了」，原本罷團現金都已經準備好，不過現在又在找另外的地方，預計今天就會簽租約，近期總部就會成立。

對於外界質疑，國民黨反罷免力度不夠？國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天受訪表示，國民黨是立委任期滿一年後，才開始發動罷免，發動反制惡罷也是萬不得已，因一個立委好不容易選出來，任期有四年，做不好就不要再選他，而不是如民進黨，動不動就要將所有立委罷免掉。

黃呂錦茹今表示，國民黨的年輕人覺醒了，今天罷免吳思瑤總部成立，是罷免團體來找黨部協助，至於接下來萬華區也會有罷免吳沛憶總部。

罷免

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