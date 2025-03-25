罷雙吳熱戰..萬華總部原租林昶佐辦 房東不租已另覓點
台北是大罷免一級戰區，罷免吳思瑤總部今成立，也是北市第一個罷免總部，包括黨主席朱立倫、黃呂錦茹、議員張斯綱、林杏兒、侯漢廷、陳重文等人都以「志工」身分參與罷團，開啟熱戰號角。
國民黨北市黨部主委黃呂透露，萬華的罷免總部，罷團原本是要租原本的林昶佐辦公室，不過房東昨天突然說「不租了」，原本罷團現金都已經準備好，不過現在又在找另外的地方，預計今天就會簽租約，近期總部就會成立。
對於外界質疑，國民黨反罷免力度不夠？國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天受訪表示，國民黨是立委任期滿一年後，才開始發動罷免，發動反制惡罷也是萬不得已，因一個立委好不容易選出來，任期有四年，做不好就不要再選他，而不是如民進黨，動不動就要將所有立委罷免掉。
黃呂錦茹今表示，國民黨的年輕人覺醒了，今天罷免吳思瑤總部成立，是罷免團體來找黨部協助，至於接下來萬華區也會有罷免吳沛憶總部。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言