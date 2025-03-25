罷吳思瑤總部成立！朱立倫出席力挺 黃呂：有信心進三階

全台大罷免，已34位藍委罷免案進入二階，罷綠委案仍掛零。為衝罷免連署，罷吳思瑤團體今總部成立，黨主席朱立倫、黨部主委黃呂錦茹以志工身分出席力挺。黃呂錦茹透露，罷免吳沛憶總部地點已找好，預計今天就會簽約，月底下月初就會成立。

今天黨主席朱立倫特別現身力挺罷綠委總部成立，還特別送早餐為罷免團體志工們加油打氣，特別叮嚀地方社團、里長「要拜託了，大家團結」，「我還會再來看你們，隨時來看你來，每一位議員里長都會支持，大家動起來」，不過面對媒體問「有信心嗎？」朱立倫僅以「謝謝、謝謝！」回應。

朱立倫跟著罷團志工一起喊口號後，隨即離開。據了解，針對罷免綠委案，國民黨已經全面動起來，不僅協助罷免團體租借場地，黨中央、地方黨部也要求黨員等組織要全面動員，不僅黨員電話拜訪，也號召黨籍里長、議員、社團畫定各自責任區，並且發動街頭連署。

「罷雙吳一定會進入第三階段」，北市黨部主委黃呂錦茹透露，很多基層打電話到黨部反映，現在為什麼還不協助連署？基層相當不滿面對民進黨這麼凶的大罷免行動，國民黨也要全面動起來，不過黃呂野坦言，其實國民黨一開始原本沒有想要加入這一局，「的確發動罷免連署的時間點上，比較晚一點，讓基層不滿沒有魄力。」

黃呂錦茹說，民進黨從去年10月就開始啟動罷免，但國民黨當時認為「你罷我罷會造成國家一團亂」，不過現在國民黨不啟動不行了。

「罷雙吳一定會進入第三階段」，黃呂錦茹表示，民進黨從去年就開始啟動罷免，「你罷我罷造成國家一團亂，不過現在國民黨不啟動不行了。」

由於罷免吳思瑤總部成立，除了朱立倫、黃呂錦茹，地方議員張斯綱、侯漢廷、林杏兒、陳重文等人幾乎全員到齊。