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影／「罷瑤總部」成立 朱立倫低調出席未公開發言

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
罷瑤總部今天舉行成立記者會，國民黨主席朱立倫（右）出席幫大家加油打氣，朱主席一度試穿霸瑤背心。記者邱德祥／攝影
罷瑤總部今天舉行成立記者會，國民黨主席朱立倫（右）出席幫大家加油打氣，朱主席一度試穿霸瑤背心。記者邱德祥／攝影

籌備已久的「罷瑤總部」今天舉行成立記者會，罷瑤領銜人張克晉教授、罷吳四騎士、國民黨主席朱立倫、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市議員張斯綱、林杏兒等人出席。

國民黨主席朱立倫到場幫大家加油打氣，還一度試穿霸瑤背心，但是試穿後馬上脫下，也不公開發言，即低調離開。

張克晉教授說明站出來擔任領銜人的原因，他表示，吳思瑤是士林北投選出來的在地委員，讓人覺得非常羞恥，她身為立法院教育委員會委員，沒有看到她對教育文化政策有做出什麼實質貢獻，絲毫看不出來她對全國的教育文化政策有什麼正面的監督，一個唯黨意是從的立法委員，沒有為全國人民在她的職責上做出公平、公正、公看的做法，讓北投、士林的選民真是覺得失望至極，所以今天發動霸免吳思瑤是有正當性。

罷瑤總部今天舉行成立記者會，罷瑤領銜人張克晉教授（中）說明霸免吳思瑤的理由。記者邱德祥／攝影
罷瑤總部今天舉行成立記者會，罷瑤領銜人張克晉教授（中）說明霸免吳思瑤的理由。記者邱德祥／攝影
罷瑤總部今天舉行成立記者會，現場民眾填寫意向書。記者邱德祥／攝影
罷瑤總部今天舉行成立記者會，現場民眾填寫意向書。記者邱德祥／攝影

罷免

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