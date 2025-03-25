影／「罷瑤總部」成立 朱立倫低調出席未公開發言

籌備已久的「罷瑤總部」今天舉行成立記者會，罷瑤領銜人張克晉教授、罷吳四騎士、國民黨主席朱立倫、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市議員張斯綱、林杏兒等人出席。

國民黨主席朱立倫到場幫大家加油打氣，還一度試穿霸瑤背心，但是試穿後馬上脫下，也不公開發言，即低調離開。