大量死亡連署 綠批藍營縣市包庇

民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎昨天質疑，全台由國民黨發起罷免的行動中，死亡連署高達驚人一七四八人，唯一可能就是抄名冊，而各地選委會公務員在法律上負有告發及查明義務，應嚴查是否造假並公布於世。另外，針對國民黨智庫副執行長凌濤預告，罷免綠營立委已有八席過關，民進黨說，高度懷疑是否黨政不分、護航包庇。

藍綠持續為大罷免攻防，民進黨昨舉行「國民黨大搞幽靈連署、藍營縣市選委會別護航」記者會。黃帝穎表示，罷免連署不論第一階段、第二階段，若發現連署人口高死亡比例時，各地選委會依照刑事訴訟法規定，有告發義務，各地選委公務員更有查明義務。

吳崢強調，國民黨執政縣市的選委會，一定要善盡主管機關行政義務，包括第一階段補件連署，也應嚴格查核。全台灣由國民黨發起罷免行動中，抄連署書、抄名冊情況非常嚴重，死亡連署高達一七四八人，如此系統性、大規模的死亡連署，唯一可能就是抄名冊。

吳崢質疑，當國民黨台南市黨部遭搜索，主委謝龍介竟宣稱只是少數個案，但依中選會公布結果，罷免林俊憲的死亡連署一○七人，罷免王定宇的死亡連署九十九人，根本不是少數個案，而是大規模違法。他批評，國民黨台南市連署出現重大違法情事，國民黨主席朱立倫不敢出面回應社會質疑，昨還提告罷免藍委公民團體，根本轉移焦點。

民進黨台北市議員劉耀仁昨至北檢告發，指國民黨青年軍提議罷免吳沛憶錯假率高達四成，居全台之冠，「提議前死亡」達一○八人占百分之四點○九、「戶籍未滿」三九一人占百分之十四點八三，充滿疑點；他具狀告發國民黨青年軍和北市議員鍾小平涉偽造文書、違反個資法。