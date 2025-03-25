批選擇性執法 藍告罷團偽造連署

大罷免法律戰開打。國民黨主席朱立倫昨下令，對罷團偽造連署正式提告，並譴責民進黨政府濫用國家機器、選擇性執法，以政治清算的手段打壓在野黨。

國民黨立委陳玉珍等人昨至台北地檢署告發「山除薇害罷免王鴻薇」團體涉偽造文書及違反個資法，她提醒台北地檢署「不要睡覺喔，台南地檢署已經用羈押手段」；國民黨立委王鴻薇、羅智強、游顥也呼籲「反政治戒嚴，不要選擇性辦案」。羅智強更指出，民進黨有四階段「在野黨全面殲滅計畫」，要為賴清德總統連任鋪路。

國民黨指出，中選會日前公布罷免連署資料，明確顯示偽造連署案件最多的前五名，全數來自針對在野民代的罷免團體，分別有八至十四件不等，違法情節明確；但對涉偽造文書的團體，司法機關竟無任何偵辦行動，甚至毫無作為，顯然是「罷藍採縱容、罷綠採專制」，赤裸裸的雙標行徑，已突破民主底線。

國民黨台南市黨部因涉罷免案名冊不法而遭檢調搜索，國民黨批評，南檢以最高規格辦案，顯然是政治追殺無疑；從「賴十七條」準戒嚴、全黨動員政治罷免，到如今透過司法機關鎮壓在野勢力，民進黨正不斷撕裂台灣民主法治，暴露其獨裁本質。

國民黨質疑，罷免民進黨立委林俊憲有五件偽造、王定宇則有三件，台南地檢署就要搜索與羈押市黨部與工作人員，相較於罷免藍營立委的諸多偽造連署案件，民進黨政府顯然濫用司法選擇性辦案，接下來在野黨的各縣市黨部都可能面臨搜索，賴清德執政下的司法機關，是否也應去搜索民進黨的黨部？

陳玉珍說，國民黨立委被罷免連署書中，有相當多件是幽靈死亡連署；她提醒台北地檢署，看到台南地檢署怎麼做了嗎？希望用同等比例、手段、方法，對提案連署領銜人，趕快請來問一問，如果內容不清楚，也請行使羈押權，作為保全證據手段。

羅智強批評，罷免高雄市長韓國瑜過去也出現一千三百多件死亡連署，但沒看到有檢方搜索民進黨部或罷團，甚至連基本司法行動都無，且今年也是很多罷免藍營立委案出現死亡連署，這種連署瑕疵幾乎是常態，其中可怕的是「選擇性辦案」，這就是威權者武器。

羅智強說，民進黨正四階段「在野黨全面殲滅計畫」，先滅民眾黨、再滅國民黨立委，接著依序滅各在野縣市長及台中市長盧秀燕，為賴總統二○二八連任鋪路。