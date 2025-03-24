傳綠營下軍令狀？中市議員扛連署責任額 挺大罷免過關

台中市6席藍委全數進入二階罷免，民進黨中央黨部日前宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免，今更傳出民進黨中央黨部派員到台中，要求21名台中市黨籍議員必須協助催出連署書，多數議員都須交出千分以上的連署書，力拚過關進入三階投票。

民進黨台中市議員共24席，據悉，其中有21名黨籍議員都被分配責任額，分配的責任額是採2022年選舉各區得票數的3成計算，其中第六選區的羅廷瑋為罷免熱區，轄區4名議員黃守達、江肇國、鄭功進及陳雅惠，4人每人各須交出3000至4000多分的連署書。

另外，第四選區的廖偉翔，議員陳淑華、林祈烽須交出5000多份的連署書，議員何文海也須交出4600多件。第五選區黃健豪，綠營3名議員也被各分配4000、5000多分責任額。

至於楊瓊瓔、江啟臣及顏寬恒三選區，相關綠營議員也都各有責任額，其中以第三選區楊瓊瓔部分，議員周永鴻分配6000多分連署書最多。

民進黨表示，黨中央未發書面或公文下達指示，但樂見各縣市黨部協助民間團體發起的罷免行動。