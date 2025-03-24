劉耀仁告發吳沛憶罷免案錯假率達4成 罷團曝真相反嗆： 政治動作？

民進黨籍台北市議員劉耀仁今至北檢告發偽造連署，直指國民黨青年針對立委吳沛憶的罷免錯假率高達4成，罷免立委吳沛憶、吳思瑤團體今天下午舉行記者會，「憶事吳成」召集人劉思吟強調，中選會早認定罷免名冊偽造情事為零，為何現在才告發「罷免連署是否是綠營政治操弄工具？」

「憶事吳成」召集人劉思吟表示，雖知道這是一個政治動作，但告發是每個公民權利，尊重司法審查，但也請吳沛憶不要再躲，連告都要別人幫你告，且中選會早就認定吳的罷免名冊偽造情事為零，公布這件事已快一個月才做這樣動作，「讓大家不禁認為這明顯就是政治動作？」

劉思吟也說，近日中選會在罷免藍營立委的連署書時，有多件案子被中選會判定「有偽造情事」，面對這些明確偽造證據，民進黨立委與側翼卻選擇裝聾作啞，雙重標準展現得淋漓盡致，更何況吳沛憶、吳思瑤罷免案偽造件事為0，讓人不禁懷疑，罷免連署是否已成為民進黨操弄政治工具？

「地動刪瑤」召集人賴苡任也說，目前兩邊罷團都已經補件完成，但迄今仍未收到補件結果，若真的如外界所說，中選會早已查兌完畢也通過一階，就請中選會盡快公布結果，並且寄送公文已電話通知領銜人、召集人，避免像先前一樣未即時通知，導致有時間差，基層民眾都盼盡快進入二階連署。